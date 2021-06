Przedterminowe wybory prezydenckie w Rzeszowie odbywają się w związku z rezygnacją ze stanowiska Tadeusza Ferenca, który był prezydentem od 2002 roku. Teraz o to stanowisko starają się: Konrad Fijołek, Ewa Leniart, Grzegorz Braun i Marcin Warchoł, na których może głosować ponad 147 tys. obywateli uprawnionych do wzięcia udziału w wyborach. Głosy na kandydatów można oddawać w niedzielę do 21.00.

Wybory w Polsce - 13 czerwca. W których miastach odbywają się głosowania?

Oprócz wyborów w Rzeszowie, do urn w niedzielę udają się także mieszkańcy Ustki (woj. pomorskie), którzy zadecydują, kto zostanie nowym burmistrzem. Przedterminowe wybory zostały zorganizowane po śmierci byłego zarządcy miasta Jacka Graczyka, który na burmistrza został wybrany trzykrotnie. O fotel burmistrza rywalizują: Adriana Cerkowska - Markiewicz, Andrzej Kuczun, Grzegorz Malinowski, Jacek Maniszewski, Krzysztof Nałęcz oraz Piotr Wszółkowski.

Na Dolnym Śląsku przedterminowe wybory na burmistrza miasta odbywają się w: Bogatyni, Boguszowie-Gorcach oraz w Kątach Wrocławskich. W Bogatyni podobnie jak w Ustce o fotel prezydenta ubiega się sześcioro kandydatów: Artur Bohdanowicz, Wojciech Dobrołowicz, Grzegorz Kina, Ireneusz Kropidłowski, Artur Oliasz oraz Artur Sienkiewicz. Były burmistrz Wojciech Błasiak zrezygnował ze stanowiska w sierpniu 2020 roku. Z kolei o urząd burmistrza w Boguszowie-Gorcach starają się: Marta Cinciała, Sylwia Dąbrowska, Krzysztof Kumorek i Roman Ludwiczuk. Mieszańcy Boguszowa-Gorców w niedzielę udają się do urn po tym jak były włodarz Jacek C. został odwołany w referendum, mężczyznę oskarżono o korupcję.

W Kątach Wrocławskich zostały zorganizowane przedterminowe wybory po tym jak były burmistrz Łukasz Z. został prawomocnie skazany za nieprawidłowości w oświadczeniu majątkowym. Teraz o fotel burmistrza ubiegają się: Borys Błaut, Piotr Chmurzyński, Maciej Klimowicz oraz Julian Żygadło.

Rzeszów. Wybory prezydenckie 2021. Kiedy wyniki exit poll i oficjalne?

Przedterminowe wybory w Polsce. Gdzie jeszcze trwają wybory?

Przedterminowe wybory odbywają się także w województwie mazowieckim oraz małopolskim. Do urn udają się dziś mieszkańcy miasta i gminy Drobin (pow. płocki), którzy wybiorą nowego burmistrza. W wyborach kandydują: Grzegorz Szykulski i Krzysztof Wielec. Przedterminowe wybory odbyły się tam we wrześniu ubiegłego roku, jednak sąd uznał, że należy je powtórzyć, ponieważ różnica między kandydatami wynosiła zaledwie dwa głosy, po odliczeniu tych uznanych za nieważne (było ich siedem). Przedterminowe wybory zorganizowano po śmierci Andrzeja Samoraja z PSL, który w czerwcu 2020 roku zginął w wypadku.

Do urn udają się w niedzielę 13 czerwca również mieszkańcy Ciężkowic (woj. małopolskie), którzy zdecydują, kto będzie nowym włodarzem gminy. O stanowisko starają się: Robert Figas, Michał Koralik, Stanisław Kuropatwa oraz Dorota Mazur.

W 12 gminach w Polsce zorganizowano także wybory na wójta. Odbędą się one w: