Nie żyje prof. Witold Kieżun. Powstaniec warszawski i wybitny ekonomista miał 99 lat

Witold Kieżun urodził się w Wilnie 6 lutego 1922 roku. W czasie II wojny światowej brał udział w konspiracji. Walczył w Powstaniu Warszawskim pod pseudonimem "Wypad". We wrześniu 1944 roku został odznaczony przez generała Tadeusza Bora-Komorowskiego Orderem Virtuti Militari.

Nie żyje prof. Witold Kieżun. Ekonomista i żołnierz AK zmarł w wieku 99 lat

Po powstaniu uciekł z niemieckiego transportu, wiozącego żołnierzy do obozów jenieckich. W marcu 1945 roku w Krakowie został aresztowany przez NKWD i zesłany do łagru radzieckiego w Krasnowodzku, na terenie dzisiejszego Turkmenistanu. Do kraju powrócił na mocy amnestii w 1946 roku.

Po wyjściu na wolność rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1975 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Specjalizował się w teorii zarządzania i organizacji pracy. Wykładał zarządzanie między innymi na Akademii Leona Koźmińskiego, na Temple University w Filadelfii i na Uniwersytecie w Montrealu. Z ramienia ONZ pracował też w Burundi, gdzie pomagał w tworzeniu nowoczesnej administracji.

Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, w tym Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

30 lipca 2019 roku, podczas obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, Witold Kieżun powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że bardzo by pragnął porozumienia w imię wspólnego dobra - Polski.

- Pamiętajcie, niezależnie od takiej, czy innej odmienności partyjnej najważniejsze to jest to, że jesteśmy Polakami, że jesteśmy obywatelami tej samej Ojczyzny, że łączy nas taka sama wspaniała historia, łączy nas ten sam język, łączą nas tradycje" - mówił profesor Kieżun. Dodał, że najważniejsze jest budowanie Ojczyny w jedności pomimo różnych poglądów.

- Stale reprezentowałem te koncepcję jedności, pełnej współpracy, oczywiście mogą być różnice w różnych rozwiązaniach, można dyskutować, ale nie walczyć, po to, by rozwiązać jak najlepiej wszystkie problemy z którymi się spotykamy. Taka byłaby moja teza, moje piękne życzenie - podkreślał.

Politycy żegnają prof. Kieżuna. "Patriota, państwowiec, mój wykładowca z UW"

Do informacji o śmierci prof. Kieżuna odnieśli się w mediach społecznościowych politycy, w tym minister kultury Piotr Gliński. "Odszedł Witold Kieżun, jeden z ostatnich wiernych etosowi polskiej inteligencji, powstaniec warszawski, patriota, państwowiec, mój wykładowca z UW. Cześć Jego pamięci!" - napisał na Twitterze wicepremier.

"Zmarł Pan Profesor Witold Kieżun. To wielka postać, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik powstania warszawskiego, wybitny ekonomista, uczeń T. Kotarbińskiego. Wielki patriota, prześladowany i więziony. Dobrze służył naszej Ojczyźnie" - to z kolei wpis Michała Wójcika, ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.