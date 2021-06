Fala upałów nadciąga do Polski. W przyszłym tygodniu temperatura może przekroczyć 30 stopni

W sobotę pogoda przyniosła nam ochłodzenie, deszcz i porywisty wiatr. Niedziela też nie zapowiada się ciepła. Jak wynika z modelu aplikacji Ventusky, temperatura w tym dniu nie przekroczy 20 st. C. Najcieplej będzie w województwie kujawsko-pomorskim. W okolicach Torunia, Bydgoszczy i Grudziądza słupki rtęci mogą wskazać 19 st. C.

Pogoda na najbliższe dni. Ocieplenie od poniedziałku

Znacznie wyższej temperatury możemy spodziewać się w przyszłym tygodniu. Wszystko za sprawą gorącego powietrza, które do Europy Środkowej napłynie z południa. Obecnie z upałami mierzą się m.in. mieszkańcy Włoch, Hiszpanii, Portugalii i południowej Francji.

Pogoda na czerwiec. Dopiecze nam fala upałów

Model aplikacji Ventusky wskazuje, że w poniedziałek temperatura w Polsce wyniesie do 25 st. C. - tak będzie m.in. w Szczecinie czy okolicach Zielonej Góry. W centralnej Polsce termometry wskażą 20 stopni lub niewiele więcej, podobnie będzie na wschodzie kraju. We wtorek fala ciepła powinna iść dalej na wschód. Tego dnia mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się maksymalnie 25 st. C. W wielu regionach może wystąpić umiarkowane zachmurzenie. Podobnie będzie wyglądała pogoda w środę.

Fala upałów w drugiej połowie tygodnia

Prawdziwe upały mogą zawitać do nas w czwartek. Na zachodnich rubieżach kraju termometry mogą wskazać nawet 30 st. C. O kilka stopni chłodniej będzie w centralnych i wschodnich regionach, nadal jednak będzie to temperatura powyżej 20 st. C. W piątek na zachodzie kraju (Kostrzyn nad Odrą) temperatura może wynieść nawet 32 st.

Niewiele mniej wskażą termometry w Słupsku, Wrocławiu czy Opolu. Nieco chłodniej za to będzie na wschodzie kraju - w okolicach Zamościa i Lublina słupki rtęci zatrzymają się w okolicach 23 stopni.