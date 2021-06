Grzmi i pada niemal w całym kraju, słupki rtęci w dół. A w Warszawie oberwanie chmury. Gdzie jest burza?

Macie zdjęcia burzy, gradobicia, intensywnych opadów, którymi chcielibyście się podzielić? Wysyłajcie je do nas na adres redakcjagazetapl@agora.pl.

Tuż przed godziną 15 w Warszawie zerwał się silny wiatr, zaraz po tym zaczęło intensywnie padać. Na radarze blitzortung.org widzimy, liczne komórki burzowe w stolicy i na północ od niej. Burze występują także na Śląsku i Dolnym Śląsku. Wcześniej, jak informowało IMGW, "pojedyncze burze pojawiały się w rejonie Zatoki Gdańskiej, Kujaw, Dolnego Śląska i północnej Lubelszczyzny".

Gdzie jest burza?

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej po południu wzrosła aktywność burzowa. "Strefa frontu przemieszcza się stopniowo na wschód, a wraz z nią również główna strefa burz. Wyraźnie wzrosła aktywność burzowa. Obecnie burze występują na Mazowszu i Śląsku. Miejscami burzom towarzyszy ulewny deszcz, o natężeniu sięgającym 5-10mm/10min" - informował przed godziną 15 IMGW. "Różnica temperatury między strefą opadów i po przejściu frontu a obszarami jeszcze przed frontem sięga prawie 12 st. C" - podaje w kolejnym wpisie.

Na Mazurach, północnym Mazowszu i Dolnym Śląsku zanotowano do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jak przekonuje dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Grzegorz Pietrucha, front przesuwając się na południe może wywoływać lokalnie groźne burze. W południowych województwach opady mogą wynieść do 30 litrów na metr kwadratowy, a wiatr w porywach będzie osiągał prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Według prognoz, burze powinny ustąpić do północy. W późniejszych godzinach w kraju mogą występować już tylko przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 15 cm.

Co zrobić, gdy burza złapie nas w terenie?

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina na Twitterze najważniejsze zasady, którymi trzeba się kierować, gdy spotka nas burza w terenie. Należy jak najszybciej znaleźć bezpieczne miejsce, nie stać pod drzewami lub słupami energetycznymi, wystrzegać się przebywania w najwyższych punktach w danej okolicy.

Gdy nie możemy się schronić, powinniśmy znaleźć obniżenie terenu u kucnąć ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie nogami. Jeśli zaś jesteśmy w wodzie, powinniśmy jak najszybciej wyjść na brzeg i oddalić się od zbiornika.

Aktualną pogodę można sprawdzić m.in. w aplikacji Windy: