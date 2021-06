Policja zatrzymała mężczyzn, którzy udostępniali w sieci brutalną pornografię. "Na nagraniach Polki"

Zobacz wideo Piekło kobiet. Przemoc seksualna to w Polsce codzienność

Policja Wielkopolska poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn, którzy publikowali w Internecie "skrajnie brutalną pornografię". Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.

Poznańska policja zatrzymała mężczyzn zajmujących się produkcją brutalnej pornografii

O zagranicznym serwerze, na którym znajdowały się brutalne nagrania, poznańscy funkcjonariusze z Wydziału ds. z cyberprzestępczością dowiedzieli się rok temu. Na publicznym portalu publikowano filmy zawierające "skrajną seksualną przemoc" - kobiety w nich występujące miały być poddawane wymyślnym torturom oraz brutalnym aktom seksualnym.

Najpierw ustalono, że kobiety występujące w nagraniach to Polki. Później okazało się, że same filmy również nagrywane były na terytorium kraju i że są one produkowane i publikowane przez dwóch mężczyzn - z Poznania i z Czeladzi.

Poznań. Za publikację brutalnej pornografii podejrzanym grozi nawet do 12 lat więzienia

Zebrane materiały dowodowe dały podstawę do przedstawienia Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zarzutów z art. 202, par. 3 kodeksu karnego - "kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12".

Na wniosek prokuratury i policji jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany. Drugi natomiast został oddany pod dozór policji.

