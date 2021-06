Nowy Tomyśl. Policja zatrzymała nietypowy pojazd. "Wiemy, że jest gorąco, ale nie przesadzajmy"

Zobacz wideo Wyszkowscy policjanci eskortowali do szpitala samochód z kobietą użądloną przez pszczołę

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu (województwo wielkopolskie) zatrzymali do kontroli wyjątkowy samochód. Jego właściciel został ukarany mandatem.

Nowy Tomyśl. Policja ukarała mandatem kierowcę kabrioletu domowej roboty

Funkcjonariusze z Nowego Tomyśla przedstawili na facebookowym profilu pojazd, który zatrzymali. Był on przerobionym modelem włoskiego auta z doklejonym emblematem samochodu innej marki, a w dodatku... nie posiadał dachu. Właściciel postanowił bowiem go odciąć, by przypominał kabriolet.

"Wiemy, że jest gorąco, ale nie przesadzajmy" - napisała policja. Na zdjęciach widać także, że pojazd nie posiada rejestracji. Policja poinformowała, że ukarała właściciela mandatem karnym.

Policja może ukarać mandatem pojazd budzący podejrzenia co do jego bezpieczeństwa

Oprócz stanu trzeźwości kierowców, a także rozwijanej przez niej prędkości, funkcjonariusze podczas kontroli sprawdzają także stan techniczny pojazdu i ważność badań technicznych. Jednak nawet jeśli auto posiada aktualne badanie, policja ma prawo zatrzymać pojazd do kontroli między innymi wtedy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może on zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na stan techniczny - w takim przypadku funkcjonariusze zatrzymują dowód rejestracyjny oraz nakładają na kierowcę mandat.

Autem złożonym poza fabryką można się poruszać, jednak trzeba je zarejestrować, a aby to zrobić, należy przedstawić dokumentację potwierdzającą, że pojazd jest bezpieczny i spełnia wymagania prawne oraz techniczne. Są to tak zwane pojazdy marki "SAM", czyli zgodnie z art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. pojazdy zbudowane przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy, konstrukcji własnej.