Niedziele handlowe 2021. Czy 13 czerwca będziemy mogli zrobić zakupy?

W kalendarzu niedziel handlowych na 2021 rok znalazło się tylko siedem niedziel, w czasie których możemy zrobić zakupy. Oznacza to, że nie w każdym miesiącu mamy możliwość wybrania się na niedzielne zakupy do galerii handlowej czy sklepu wielkopowierzchniowego. Czy 13 czerwca to niedziela handlowa?

Niedziele handlowe 2021. Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?

13 czerwca to niedziela niehandlowa. W związku z tym galerie handlowe, supermarkety oraz inne sklepy wielkopowierzchniowe nie będą otwarte. Najbliższa niedziela, kiedy będziemy mogli swobodnie zrobić wszędzie zakupy, wypada za dwa tygodnie - 27 czerwca. Harmonogram niedziel z dozwolonym handlem na 2021 rok prezentuje się następująco:

27 czerwca,

29 sierpnia,

12 grudnia,

19 grudnia.

Niedziele handlowe 2021. Gdzie zrobimy zakupy w najbliższą niedzielę?

Zakaz handlu ogranicza się głównie do sklepów wielkopowierzchniowych. Oznacza to, że jeśli danego dnia wypada niedziela niehandlowa, zamknięte będą galerie handlowe, sklepy meblowe, sklepy RTV, markety i supermarkety. Istnieją jednak pewne wyjątki w ustawie. W dzień niehandlowy zakupy zrobić można w:

osiedlowych sklepach, w których za ladą stoi właściciel,

sklepach na stacjach benzynowych,

punktach handlowych na dworcach i stacjach,

cukierniach, piekarniach, kawiarniach,

aptekach,

sklepach z pamiątkami,

salonikach prasowych,

kwiaciarniach,

sklepach o statusie placówki pocztowej (np. Żabka).

W niedziele niehandlowe otwarte są również lokale gastronomiczne (ustawa o zakazie handlu ich nie dotyczy). Od 29 maja restauracje mogą przyjmować klientów nie tylko na zewnątrz w ogródku, ale również w środku. Warunkiem jest, by maksymalne obłożenie nie przekraczało 50 proc. Zgodnie z najnowszymi informacjami rządu, od 26 czerwca dostępne będzie już 75 proc. lokali.

Choć rząd luzuje kolejne rygory sanitarne, pamiętajmy, że wciąż musimy zakrywać maseczkami usta i nos w pomieszczeniach zamkniętych. Minister zdrowia Adam Niedzielski rekomenduje, aby nie rezygnować z tej zasady przynajmniej do końca wakacji. Więcej na ten temat w materiale:

