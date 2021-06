Zgorzelec. Zginął 3-letni chłopiec, jego ciężarna matka jest ranna. Za sprawcą wypadku wydano list gończy

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę w Koźminie na drodze wojewódzkiej nr 352 ze Zgorzelca do Bogatyni. Sprawca wciąż nie został ujęty, śledczy chcą, by sąd wydał za 25-latkiem Europejski Nakaz Aresztowania - podaje Radio ZET za Polską Agencją Prasową.

Wypadek. Dominik H. uciekł z miejsca wypadku. Zostawił rannego pasażera

Do wypadku doszło, kiedy jadący prawidłowo volkswagen zderzył się z jadącym z naprzeciwka audi, którego kierowca poruszał się ze zbyt dużą prędkością. Kierowca audi prawdopodobnie wyprzedzał na zakręcie kolumnę innych aut.

W wyniku zderzenia podróżująca volkswagenem kobieta w zaawansowanej ciąży została ranna, a jej trzyletni synek zginął.

Sprawca wypadku, 25-letni Dominik H., uciekł do lasu. W samochodzie, którym kierował, zostawił rannego pasażera - mężczyzna został już przesłuchany.

- Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Dominikowi H. zarzutów umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, spowodowania wypadku, w wyniku którego śmierć poniosło dziecko, a także ucieczki z miejsca zdarzenia - mówił Onetowi prok. Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Sprawcy wypadku grozi 12 lat pozbawienia wolności

Za popełnione czyny mężczyźnie grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o trzymiesięczny areszt dla Dominika H. Z chwilą, gdy mężczyzna zostanie zatrzymany, od razu trafi za kratki.

Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Dominika H., aby zgłosili się na komisariat policji w Zgorzelcu lub do miejscowej prokuratury.