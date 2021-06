Łódź. Dyrektor zakazał używania symbolu błyskawicy i został zawieszony. Teraz wróci do pracy

"Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki uchyliła wczoraj decyzję wiceprezydenta Łodzi dotyczącą zawieszenia w pełnieniu obowiązków dyrektora XXXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi pana Dariusza Jakóbka. W związku z tym dyrektor Jakóbek powinien być jak najszybciej przywrócony do pracy" - poinformował resort edukacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Żukowska skrytykowała Shostak za ubiór. Biedroń: To był nieodpowiedni tweet

Sędzia Żurek rozmawiał z dziećmi o konstytucji. Jest donos

Dyrektor zakazał używania symbolu błyskawicy ze Strajku Kobiet

Dariusz Jakóbek został zawieszony w czynnościach służbowych przez wiceprezydentkę Łodzi Małgorzatę Moskwę-Wodnicką w połowie kwietnia. "Wniosek do Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli oraz zawieszenie dyrektora XXXIV LO jest efektem wprowadzenia w szkole wewnętrznego regulaminu szkoły, który może naruszać prawa i dobro ucznia" - napisano wówczas w komunikacie na stronie Urzędu Miasta Łodzi.

Wszystko przez to, że dyrektor łódzkiego liceum postanowił wprowadzić w szkole regulamin, w którym zakazywał używania w awatarach na platformie Teams symboli odnoszących się do działań politycznych. W związku z tym licealiści, którzy podczas zdalnych zajęć pokazywali błyskawicę ze Strajku Kobiet, byli karani. Lokalna "Gazeta Wyborcza" informowała, że uczniowie otrzymywali ujemne punkty z zachowania, upomnienie wychowawcy, naganę dyrektora, a w skrajnym wypadku mogli być przeniesieni do równoległej klasy, a nawet zostać wydaleni ze szkoły.

Obowiązkowa religia lub etyka? Jest komunikat Episkopatu ws. pomysłu Czarnka