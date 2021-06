Rzeszów. Spot z kosmiczną wersją Konrada Fijołka. Warchoł próbuje szkodzić rywalowi

Marcina Warchoła, kandydata Solidarnej Polski, wskazał na swojego następcę Tadeusz Ferenc, dotychczasowy prezydent Rzeszowa, który pełnił tę funkcję przez 19 lat, a na początku lutego podjął decyzję o przejściu na emeryturę.

REKLAMA

Jednak to Konrad Fijołek z KW "Rozwój Rzeszowa 2.0" popierany przez PO, PSL, Lewicę i ruch Polska 2050, ma w sondażach największe poparcie.

Cisza wyborcza rozpocznie się za dwa dni - przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa już w niedzielę, 13 czerwca. Marcin Warchoł postanowił ten czas wykorzystać i umieścił na YouTubie spot kosmicznej wersji Konrada Fijołka, w którym to jego rywal ze zjednoczonej opozycji ma zieloną twarz, przylatuje z planety "Uczciwość" i konfrontuje się z tym realnym - w domyśle nieuczciwym - Fijołkiem.

Zobacz wideo Zwycięstwo Konrada Fijołka jest szansą dla całej opozycji?

Marcin Warchoł i jego "humorystyczny spot"

Spot Marcina Warchoła jest reklamowany jako humorystyczny. "Poczucie humoru wydaje się być w tym przypadku komplementarne z jego gustem muzycznym" - komentuje "Gazeta Wyborcza" odnosząc się do pikniku wyborczego, na który Warchoł zaprosił zespół disco polo i tańczył do jego przebojów.

Pawłowicz naraziła na lincz transpłciową uczennicę. Śledztwa nie będzie

W sondażach wyborczych to właśnie kandydat zjednoczonej opozycji Konrad Fijołek zdaje się wygrywać w I i II turze - z sondażu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla Radia Zet wynika, że Fijołek wygrałby z każdym z kontrkandydatów również w drugiej turze wyborów.

Oprócz Fijołka i Warchoła o fotel prezydenta Rzeszowa ubiegają się również Ewa Leniart popierana przez PiS oraz kandydat Konfederacji, poseł Grzegorz Braun.

Marcin Warchoł drwi w spocie z rywala, wypomina mu wpadki samorządowców

W kosmicznym spocie Warchoł zarzuca rywalowi, że krytykuje PiS, podczas gdy sam pracuje w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim. Sugeruje mu również, że nie jest wystarczająco pracowity, ponieważ do tej pory nie wyremontował drogi obok swojego domu - w spocie pojawia się zdjęcie owej drogi. Na koniec Warchoł wypomina Fijołkowi wpadki samorządowców, którzy mówiąc o kandydacie na prezydenta miasta, pomylili Rzeszów z Wrocławiem. Ostatnie sekundy spotu to z kolei zdjęcie Konrada Fijołka myjącego mopem podłogę. W tle lektor czyta "Zajmij się wreszcie czymś, co ci dobrze wychodzi".

KE wystosowała pismo do polskiego rządu. Chce, by wycofano wniosek do TK

Marcin Warchoł ciągle podkreśla zasługi dla miasta Tadeusza Ferenca, który go wspiera i mówi, że "zwycięskiej drużyny się nie zmienia".