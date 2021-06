Komisja Europejska wystosowała pismo do polskiego rządu. Chce, by wycofano wniosek do TK

O sprawie informuje PAP w depeszy, którą publikuje m.in. Onet. Wynika z niej, że list unijnego komisarz ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa został skierowany do ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego. Miał zostać również podany do wiadomości Zbigniewa Ziobry.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikorski: Powiązanie praworządności z finansami już jest

KE apeluje do polskiego rządu o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

Pismo do polskiego rządu dotyczy wniosku, który premier Mateusz Morawiecki skierował pod koniec marca do Trybunału Konstytucyjnego. Z listu komisarza, którego fragment cytuje PAP, wynika, że wniosek budzi obawy "w odniesieniu do zasady lojalnej współpracy i praworządności". Reynders stwierdził, że wniosek Morawieckiego, może "podważać podstawowe zasady prawa UE". Chodzi przede wszystkim o zasadę o nadrzędności unijnego prawa nad prawem krajowym.

Skarga Mateusza Morawieckiego do TK

Wniosek do TK ws. potwierdzenia wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym Mateusz Morawiecki złożył 29 marca. Chodzi o wniosek o kompleksowe rozstrzygnięcie kwestii kolizji norm prawa europejskiego z Konstytucją RP oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie. Jest on reakcją na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 marca, który uznał, że nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa naruszają prawo europejskie.

Oświadczenie Manowskiej ws. Juszczyszyna. "Nie zamierzam ingerować"

Rzecznik rządu Piotr Muller podkreślał, że złożenie wniosku do TK w sprawie wyższości prawa konstytucyjnego polskiego nad prawem unijnym to realizacja wcześniejszej zapowiedzi szefa rządu. - Ta skarga została w dniu dzisiejszym złożona do Trybunału Konstytucyjnego - mówił wtedy Muller.

2 marca TSUE orzekł, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą naruszać unijne prawo. Chodzi o zmiany, które między innymi modyfikują możliwość odwołań od uchwał KRS w sprawie powołań sędziów Sądu Najwyższego - zmiany, które doprowadziły do zniesienia kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi wniosków powołania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego.

Czarnek: Niezależni eksperci orzekają tak, jak chce lewicowo-liberalny świat