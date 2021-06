Pogoda. Gdzie jest burza? Znów zagrzmi na południu i wschodzie. Spadnie też grad

Czwartek 10 czerwca będzie kolejnym burzowym dniem. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyjaśniają, co ma wpływ na pogodę w kraju.

"Dzisiaj Polska będzie pomiędzy słabym wyżem znad zachodniej Europy a płytkim i rozległym niżem z ośrodkiem nad wschodnią częścią kontynentu. Z północnego zachodu będzie napływać powietrze polarne morskie" - czytamy we wpisie na stronie Burza-Alert-IMGW.

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Gdzie jest burza? IMGW zapowiada nie tylko deszcz, ale i drobny grad

Z przewidywań meteorologów wynika, że burze mogą wystąpić przede wszystkim na wschodnich krańcach Polski oraz w miejscowościach położonych na południowym zachodzie kraju. Gwałtowniejszych burz można się spodziewać przede wszystkim w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, lubelskim i podlaskim, ale zagrzmieć może także w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Wyładowaniom atmosferycznym będą towarzyszyć porywy wiatru do 60 km/h. Na wschodnich krańcach Polski i w górach może zawiać z prędkością do 70 km/h. Lokalnie wystąpią także opady drobnego gradu.

"Wraz ze wzrostem temperatury pojawią się pojedyncze, rozproszone i wolno przemieszczające się komórki burzowe, którym będą towarzyszyć krótkotrwałe opady przelotne. Miejscami powstaną szlaki komórek konwekcyjnych przemieszczające się równolegle do linii przepływu, co może powodować kumulowanie się opadów, których suma może dochodzić do 20 mm" - prognozuje IMGW.

Z prognozy IMGW wynika, że czwartek nie będzie ostatnim burzowym dniem. Na południu i wschodzie kraju zagrzmi także w piątek. W sobotę zagrzmi nie tylko na krańcach Polski, ale także w województwie kujawsko-pomorskim.

