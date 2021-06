Zobacz wideo Czy sieć 5G zrewolucjonizuje internet? „Ta technologia już jest za rogiem"

Informacja o intencjach mszy świętych w tygodniu 7-13 czerwca pojawiła się na stronie parafii. To oficjalna witryna, na co wskazuje fakt, że odsyła do niej strona Archidiecezji Warmińskiej. Wśród intencji można dostrzec msze, podczas których księża i parafianie modlą się "o unicestwienie urządzeń i wież nowoczesnej technologii 5G".

REKLAMA

W trwającym tygodniu nabożeństwa odbywają się codziennie.

Nietypowa intencja mszalna w Mrągowie. 'O unicestwienie urządzeń i wież nowoczesnej technologii 5G' fot. http://www.parafia-mragowo.pl

5G - czy to już konieczność w każdym nowym smartfonie?

5G szkodliwe? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

5G to skrót oznaczający telefonię komórkową piątej generacji. "O ile pod względem potencjalnych zastosowań i korzyści dla gospodarki sieć 5G może okazać się rewolucyjna, o tyle pod względem budowy sieci jest to ewolucja już znanych rozwiązań" - informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Czy stawianie masztów nadawczych w tej technologii może być szkodliwe dla naszego zdrowia? "Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka to przedmiot bardzo wielu badań naukowych. Światowa Organizacja Zdrowia po przeglądzie wyników 25 tysięcy takich badań z ostatnich 30 lat uznała, że nie ma dowodów na szkodliwe efekty zdrowotne pól elektromagnetycznych o małym natężeniu" - czytamy w komunikacie.

Resort przytacza również wyniki niektórych badań w tej kwestii. Instytut Bernardino Ramazziniego poddawał kilkaset szczurów wpływowi pola EM o częstotliwościach porównywalnych do tych wytwarzanych przez stacje bazowe, o natężeniu mieszczącym się w normach i przekraczającym je. "Negatywne efekty zdrowotne zaobserwowano u tak niewielkiej liczby zwierząt, że nie można wykluczyć przypadkowych zachorowań. Wskazuje też na to fakt, że większe natężenie nie wiązało się z nasileniem skutków" - podkreśla ministerstwo.

Również Amerykański Narodowy Program Toksykologiczny badał wpływ pola EM o charakterystyce analogicznej do tego, którego źródłem są stacje bazowe. "W eksperymencie obserwowano zdrowie szczurów i myszy. Odnotowany w jednej z grup wpływ na zdrowie był tak minimalny, że jedno przypadkowe zachorowanie w grupie kontrolnej zupełnie zniwelowałoby jego statystyczną istotność" - zaznaczono na stronie rządowej.

Niemcy pracują nad siecią 6G. Rząd finansuje badania nad nową technologią