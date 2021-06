Grzegorz Braun - kim jest kandydat na prezydenta Rzeszowa?

Kim jest Grzegorz Braun, który ubiega się o stanowisko prezydenta Rzeszowa i jakie ma poglądy? Co warto wiedzieć o kandydacie na prezydenta Rzeszowa?

Grzegorz Braun kandyduje w wyborach na prezydenta Rzeszowa. Kim jest?

Grzegorz Braun urodził się 11 marca 1967 roku w Toruniu. Jest absolwentem studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1993 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. W PRL-u był opozycjonistą, który uczestniczył w studenckich strajkach.

W 2015 roku wystartował w wyborach prezydenckich, ale w pierwszej turze zdobył poparcie niewiele ponad 124 tysięcy wyborców, co oznaczało zaledwie 0,83 proc. wszystkich głosów. Porażka nie sprawiła jednak, by odpuścił rywalizacji. W 2019 starał się o stanowisko prezydenta Gdańska i uzyskał 12 proc. poparcie, a także o mandat europosła. Wystartował w Rzeszowie, gdzie udało mu się zdobyć nieco ponad 33 tysiące głosów.

W październiku 2019 roku z sukcesem wystartował w wyborach parlamentarnych. Był liderem na liście Konfederacji Wolność i Niepodległość w okręgu rzeszowskim, zdobył ponad 31 tysięcy głosów i poselski mandat. Znany jest jako najaktywniejszy poseł. Jak wynika ze statystyk, w ciągu niespełna roku wypowiadał się z mównicy około 190 razy.

Skandale wokół Grzegorza Brauna. Ze swoich słów musiał tłumaczyć się przed sądem

Wyreżyserował ponad 20 filmów, które przez długi czas były na językach wielu Polaków. Głośnym filmem była produkcja "Plusy dodatnie, plusy ujemne" o Lechu Wałęsie oraz film o gen. Wojciechu Jaruzelskim "Towarzysz Generał".

- Długo rezerwowałem sobie dość komfortową pozycję niezaangażowanego komentatora, wiecznego malkontenta - bez ryzykowania własną opinią czy wystawiania swojej osoby pod osąd innych. Paradoksalnie z czasem to moje filmy wciągnęły mnie na powrót w życie polityczne - przy czym ostatecznie przełomowe okazały się ‘Plusy dodatnie, plusy ujemne’ o współpracy Wałęsy, ‘Bolka’, z SB - tak Grzegorz Braun mówił o sobie w wywiadzie opublikowanym na stronie promującej jego kandydaturę na prezydenta RP w 2015 roku. Sąd uznał wówczas, że Braun nie musi przepraszać Lecha Wałęsy za film "Plusy dodatnie, plusy ujemne" - w którym twierdził, że były prezydent był TW "Bolkiem" - zaś Wałęsa nie musi przepraszać Brauna za stwierdzenia, że film to "gniot", a jego autor to "usłużny dziennikarz" - podaje RMF 24.

Jednak rok później po tym wydarzeniu, w 2009 roku, sąd orzekł, że Braun musi przeprosić prof. Jana Miodka za stwierdzenie, że ten był "informatorem policji politycznej PRL", mimo że sąd ustalił, że językoznawca został w 1978 roku zarejestrowany przez SB jako tajny współpracownik o kryptonimie "Jam" i wyrejestrowany w 1989. Sąd nie posiadał jednak wystarczających dowodów w tej sprawie.

6 czerwca Grzegorz Braun został wyrzucony z debaty kandydatów na prezydenta Rzeszowa za obrażanie mniejszości seksualnych i ministra zdrowia.

W ostatnich miesiącach Grzegorz Braun zasłynął z krytycznego stosunku do obostrzeń wprowadzanych w związku z pandemią koronawirusa. W sejmie regularnie pojawia się bez maseczki zasłaniającej usta i nos. Wielokrotnie wypowiadał się również na temat działań rządu podejmowanych "pod pretekstem walki z pandemią". W jego opinii są nielegalne i niemerytoryczne.