Zmiany na liście lektur. Przemysław Czarnek zaproponował więcej Jana Pawła II i Pileckiego

Przemysław Czarnek od dłuższego czasu zapowiadał, że chciałby zmienić listę lektur szkolnych. Jego zdaniem młodzież powinna czytać więcej tekstów chociażby Jana Pawła II. Nowy projekt został już skierowany do konsultacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Dominika Lasota: Apelowaliśmy do MEN, żeby rzetelna edukacja klimatyczna stała się częścią programu nauczania

Przemysław Czarnek zapowiada zmiany w liście lektur. Jakie książki zostaną usunięte?

Z listy lektur w klasach I-III szkół podstawowych znikną: "Zaczarowana zagroda" Aliny i Czesława Centkiewiczów, "Oto jest Kasia" Miry Jaworczakowej, "Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca" Leszka Kołakowskiego oraz "Sposób na Elfa" Marcina Pałasza.

Jak informuje TVN24, resort edukacji proponuje w zamian:

"Wścibscy" Doroty Gellner,

"Mania, dziewczyna inna niż wszystkie. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie" Julity Grodek,

"Lolek. Opowiadania o dzieciństwie Karola Wojtyły" (fragmenty) Piotra Kordyasza,

"Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata" Zofii Kossak-Szczuckiej,

"Piaskowego Wilka" Åsy Lind,

"Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych" Aleksandry i Daniela Mizielińskich.

Z listy lektur obowiązkowych w klasach IV-VI szkół podstawowych zniknie książka Rafała Kosika "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi", a z listy uzupełniającej "Winnetou" Karola Maya. "W projekcie zaproponowano usunięcie z listy lektur obowiązkowych pozycji książkowych, w których zastrzeżenia budzi warstwa składniowo-leksykalna języka oraz zawartość merytoryczna (m.in. kreacja świata przedstawionego)" - w ten sposób resort wyjaśnia usunięcie z listy lektur popularnego autora Rafała Kosika. Zniknęłoby również "Stowarzyszenie umarłych poetów".

Wśród ministerialnych propozycji dodatkowych lektur znalazły się:

Carlo Collodi - "Pinokio",

John Flanagan - "Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu",

Emilia Kiereś - "Rzeka",

Zofia Kossak-Szczucka - "Topsy i Lupus",

Bolesław Leśmian - "Klechdy sezamowe",

Alan Aleksander Milne - "Kubuś Puchatek",

Longin Jan Okoń - "Tecumseh",

Ferdynand Antoni Ossendowski - "Słoń Birara",

Jacek Podsiadło - "Czerwona kartka dla Sprężyny",

Louis de Wohl - "Posłaniec króla".

Minister proponuje również, by "Ziele na kraterze" Melchiora Wańkowicza zostało przeniesione do wykazu lektur uzupełniających. Z kolei fragmenty tekstu Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei" miałyby zostać przeniesione z wykazu lektur uzupełniających w szkołach podstawowych do wykazu lektur uzupełniających, ale w liceach ogólnokształcących i technikach.

Lista lektur dla klas siódmych i ósmych szkół podstawowych poszerzyłaby się o takie tytuły jak:

Lloyd Cassel Douglas - "Wielki Rybak",

Zofia Kossak-Szczucka - "Bursztyny" (wybrane opowiadanie),

André Frossard - "Nie lękajcie się! Rozmowy z Janem Pawłem II",

Bolesław Prus - "Placówka" oraz "Zemsta",

Henryk Sienkiewicz - "Sąd Ozyrysa",

Nicholas Sparks - "Jesienna miłość".

Obowiązkowa religia lub etyka? Jest komunikat Episkopatu ws. pomysłu Czarnka

Zmiana listy lektur w szkołach ponadpodstawowych. Co będą czytać nastolatkowie?

W szkołach ponadpodstawowych poezja Marcina Świetlickiego nie będzie już obowiązkowa. Zdaniem resortu edukacji myśli zawarte w wielu utworach poety "nie reprezentują wartości, które wpisane zostały w podstawie programowej". Resort proponuje, by z zakresu uzupełniającego usunąć następujące teksty: Jan Parandowski - "Mitologia, część II Rzym", François Villon - "Wielki testament" (fragmenty), Piotr Skarga - "Żywoty świętych" (fragmenty), Tadeusz Konwicki - "Mała apokalipsa", Janusz Głowacki - "Antygona w Nowym Jorku".

Przemysław Czarnek proponuje, by do lektur uzupełniających w szkołach podstawowych dopisać następujące pozycje:

Juliusz Słowacki - "Listy do Matki" (fragmenty),

Henryk Sienkiewicz - "Listy z podróży do Ameryki" (fragmenty),

Stefan Żeromski - "Ludzie bezdomni",

Ryszard Krynicki, Adam Zagajewski - wybór wierszy,

Witold Pilecki - "Raport Witolda",

Wiesław Kielar - "Anus mundi",

Zofia Kossak-Szczucka - "Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919",

Jarosław Iwaszkiewicz - wybrane opowiadanie,

John Ronald Reuel Tolkien - "Władca pierścieni. Drużyna pierścienia".

Lista lektur w klasach z rozszerzonym językiem polskim miałaby być wzbogacona o następujące pozycje:

Zofia Kossak-Szczucka - "Błogosławiona wina",

Ferdynand Antoni Ossendowski - "Mocni ludzie" i "Ludzie, zwierzęta, bogowie",

Krystyna Lubieniecka-Baraniak - "Gdy brat staje się katem",

Jan Paweł II - "Przekroczyć próg nadziei" (fragmenty), "Tryptyk rzymski", "Pamięć i tożsamość" (fragmenty), "Fides et ratio" (fragmenty),

Karol Wojtyła - "Przed sklepem jubilera",

Stefan Wyszyński - "Zapiski więzienne",

Paweł Zuchniewicz - "Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim".

Czarnek o Pakiecie Wolności Akademickiej. "Chrześcijanie się boją"

W 2017 roku miała miejsce ostatnia zmiana listy lektur szkolnych. Weszła ona w życie wraz z reformą edukacji Anny Zalewskiej, kiedy to zlikwidowano gimnazja. Wraz z nową podstawą programową, pojawiła się nowa lista lektur.