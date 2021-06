Piotr Semka czuje się lepiej. Dziennikarz walczył z COVID-19. "Sporo rehabilitacji przede mną"

Zobacz wideo Arłukowicz: Szpitale zderzą się z chorobami przewlekłymi, które były zaniedbane w ostatnim roku

O hospitalizacji Semki w marcu poinformowała dziennikarka portalu niezalezna.pl Magdalena Łysiak oraz "Tygodnik Solidarność". Sam publicysta nie wspominał wcześniej, że jest chory. Po tych informacjach w mediach społecznościowych pojawiły się liczne życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. "Właśnie dotarła do mnie informacja o tym, że pod respirator trafił jeden z najwybitniejszych dziennikarzy politycznych w Polsce, red. Piotr Semka" - pisał wówczas premier Mateusz Morawiecki na Facebooku, życząc publicyście dużo siły i zachęcając internautów do modlitwy o jego zdrowie.

REKLAMA

Białoruś. Dziennikarka Biełsatu uciekła z kraju. Reżim prześladuje jej rodzinę

"Ale ja modlę się o jeszcze jeden dar życia. Dla Piotra Semki, Przyjaciela od 40 lat, od pierwszej klasy ogólniaka, który w tym samym szpitalu, kilka korytarzy od mojej żony i córki - chory na COVID walczy o życie. Błagam Boga, by Piotr przeżył. Sema trzymaj się. Jesteśmy z Tobą" - napisał z kolei na Twitterze szef TVP Jacek Kurski, który w tym samym czasie powitał na świecie córkę, urodzoną w placówce, w której hospitalizowany był Semka.

Piotr Semka o walce z COVID-19: Jestem w szpitalu, sporo rehabilitacji przede mną

W środę 9 czerwca Piotr Semka zamieścił krótki wpis na Twitterze. "Serdecznie dziękuję za modlitwy i życzliwe słowa. Jestem w szpitalu i sporo rehabilitacji przede mną. Szczęść Boże!" - napisał.

W 2019 roku Semka został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za "zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". W trakcie kariery dziennikarz publikował między innymi w "Tygodniku Solidarność", "Rzeczpospolitej", "Gazecie Polskiej", "Wprost", "Uważam Rze", "Do Rzeczy" czy "W sieci".

Jacek Kurski modli się o Piotra Semkę. "Sema trzymaj się. Jesteśmy z Tobą"