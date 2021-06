Pogoda na lipiec. Synoptycy zapowiadają falę upałów i słabe opady. "Miesiąc powyżej normy termicznej"

Według przewidywań amerykańskich synoptyków, lipiec będzie o około 0,5-2 stopnie cieplejszy niż zazwyczaj. Dodatkowo suma opadów ma być niższa od tej w poprzednich latach.

REKLAMA

Zobacz wideo Proste triki przyniosą Wam ulgę w upały

Długoterminowa prognoza pogody na lipiec

Sezon urlopowy rozpocznie się już za kilka tygodni i wiele osób sprawdza, czy w lipcu pogoda będzie sprzyjała wypoczynkowi. Jak dotąd prognozy są bardzo obiecujące. Jak informuje portal dobrapogoda24.pl, lipiec będzie w tym roku bardzo ciepły, a wręcz upalny. Temperatury będą oscylować powyżej normy - do około dwóch stopni ponad normę (18,3 stopni przy średniej wieloletniej). "Zarówno amerykańska i europejska prognoza sezonowa na lipiec, wskazują miesiąc powyżej normy termicznej" - czytamy na portalu.

W większości czekają nas w lipcu ciepłe i słoneczne dni, a nawet fale upałów. Wytchnienie od gorąca na chwilę przyniosą przelotne opady deszczów oraz towarzyszące im burze, jednak ma być ich mniej niż zazwyczaj.

Powrót do szkoły. Wakacje zostaną skrócone? Komentarz resortu edukacji

W lipcu czeka nas mniej burz niż w poprzednich latach

"Z uwagi na przewagę wpływu układu wyżowego na warunki atmosferyczne, potencjalnych burz i opadów ma być o wiele mniej, niż wskazuje na to norma wieloletnia" - czytamy na portalu. Nie oznacza to jednak, że jeśli burze się pojawią, będą słabe. Wręcz przeciwnie mogą być bardzo intensywne, ponieważ obszar słabo gradientowy spowoduje wolne przemieszczanie się komórek burzowych. Mogą pojawiać się wówczas lokalne, ulewne opady deszczu, mogące powodować nawet zalania i podtopienia.

O. Gużyński o wywiadzie abp.Jędraszewskiego: Nie pyta, dlaczego

Prognoza pogody na czerwiec

Synoptycy prognozują, że czerwiec będzie bardzo ciepły i burzowy. Temperatura w kraju będzie się wahać od 26 do 28 stopni. Chłodniej będzie jedynie na północy Polski - tam termometry wskażą od 18 do 22 stopni. W drugiej połowie miesiąca zapowiadana jest druga fala upałów. Synoptycy przewidują, że termometry miejscami wskażą nawet od 30 do 34 stopni.

Przypominamy, że prognozy długoterminowe mają charakter orientacyjny i są obarczone dużą niepewnością.

W czerwcu czekają nas także burze i opady deszczu. "W najbliższych dniach ponownie w Polsce zaczną się pojawiać miejscami burze z przelotnym deszczem i lokalnie gradem, w towarzystwie silnego wiatru. Punktowo opady mogą być ulewne ze względu na słaby przepływ powietrza w troposferze, a tym samym wolne przemieszczanie burz. Nie będzie ich wyjątkowo dużo" - poinformował portal dobrapogoda24.pl.

Przypominamy, że pogoda długoterminowa obarczona jest dużą niepewnością i może ulec zmianie. Więcej informacji na temat pogody znajdziesz na pogoda.gazeta.pl