Warszawa. Kolizja dwóch aut na Pradze. Nieoficjalnie: Jedno z nich należy do Kancelarii Sejmu

Do zdarzenia doszło w środę przed południem na skrzyżowaniu ulicy Grochowskiej i Majdańskiej (Praga Południe). Uczestniczyły w nim dwa pojazdy: samochód osobowy i dostawczy. Pierwszy z nich został poważnie uszkodzony. Auto ma wgnieciony przód oraz pękniętą szybę. Jak ustalił nieoficjalnie portal tvnwarszawa.pl, samochód osobowy jest własnością Kancelarii Sejmu. W zderzeniu dwóch samochodów na warszawskiej Pradze nikt nie ucierpiał. Kierowcy zostali przebadani na obecność alkoholu - obaj byli trzeźwi.

W ciągu ostatnich kilku lat wielokrotnie miały miejsce wypadki z udziałem aut Służby Ochrony Państwa. Do jednego z ostatnich doszło w lutym na skrzyżowaniu ulic Wołoskiej i Madalińskiego w Warszawie. Zderzyły się ze sobą trzy samochody. W wyniku wypadku do szpitali trafiły trzy osoby, w tym dwóch pasażerów auta SOP.

- Samochód jest zgięty niemal w banana. Kierowca nieprzytomny, został zabrany do szpitala. Dwie osoby z mercedesa SOP również zostały zabrane do szpitala. Samochodem jechali tylko funkcjonariusze, nie podróżowała nim osoba ochraniania - powiedział wówczas Dariusz Borowicz, fotoreporter "Wyborczej", który był na miejscu zdarzenia.

W lutym 2019 roku auta tej formacji przejeżdżały na czerwonym świetle w miejscowości Zakręt, gdzie doszło do zderzenia z innym samochodem; w marcu doszło do kolizji na moście Łazienkowskim w Warszawie; we wrześniu samochód SOP uderzył w barierki na autostradzie A2, a w grudniu auto zderzyło się na DK nr 7 z samochodem ciężarowym. W październiku 2020 roku auto SOP, którym jechała Krystyna Pawłowicz, zderzyło się z tramwajem.

