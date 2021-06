O. Gużyński reaguje na słowa abp. Jędraszewskiego: "Nie pyta, dlaczego tak się stało"

Metropolita krakowski stwierdził w wywiadzie dla "Sieci": - Uwierzono w psychoanalizę, a nie w łaskę odpuszczenia grzechów i pojednania z Panem Bogiem.

O. Paweł Gużyński odnosząc się do tych słów, przyznał w programie "Newsroom" WP, że "są takie zjawiska, tendencje, taki pewien odsetek ludzi na zachodzie, którzy już dawno odrzucili religię i wolą psychoanalizę niż spowiedź". Zakonnik podkreślił jednak, że abp. Marek Jędraszewski "nie stawia pytania, dlaczego tak się stało".

O. Gużyński komentuje wywiad abp. Jędraszewskiego. "Za mało bywa w tych miejscach, które uważa za ów zachód"

Według o. Pawła Gużyńskiego "odpowiedź na to pytanie byłaby dla nas przykra", ponieważ częściową winę ponoszą duchowni. - Bo to my przez wiele swoich działań bardzo często powodujemy, że ludzie przestają wyczuwać sens sakramentu spowiedzi - powiedział.

Zdaniem dominikanina abp. Jędraszewski "za mało bywa w tych miejscach, które uważa za ów zachód, żeby mieć wystarczające pojęcie o tym, co się dzieje".

- Jeżeli mamy do czynienia z biskupem, który okazuje się gwałcicielem i przestępcą seksualnym, jeżeli mamy do czynienia z proboszczem, który dopuścił się takich rzeczy, bądź duszpasterzem młodzieży, to jak ja mogę oczekiwać, że ludzie ochoczo przyjdą do spowiedzi? - zaznaczył ojciec Gużyński.

Jędraszewski: Myśmy jeszcze białej flagi nie wywiesili

- Jest sporo prawdy w stwierdzeniu, że Kościół w Polsce jest ostatnim na naszym starym kontynencie, gdzie ciągle trwa zmaganie. Myśmy jeszcze białej flagi nie wywiesili, nie poddali się, nie uznaliśmy, że trzeba słuchać świata. I jej nie wywiesimy, nie poddamy się - powiedział abp Marek Jędraszewski w wywiadzie dla najnowszego numeru tygodnika "Sieci". Fragmenty rozmowy opublikował portal wPolityce.pl.

Duchowny podkreślił, że Kościół dotknięty jest kryzysem "postępującej laicyzacji", a jedną z przyczyn, dla których kościoły w Zachodniej Europie opustoszały, jest to, że "uwierzono w psychoanalizę, a nie w łaskę odpuszczenia grzechów i pojednania z Panem Bogiem".

- Dla mnie paradoksem jest to, że człowiek gotów jest odsłaniać przed psychoterapeutą najbardziej nieraz mroczne pokłady swojej osobowości, a z drugiej strony uważa, że skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania jest dużo trudniejsze, a przede wszystkim uwłacza jego godności - dodał.

