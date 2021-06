Pogoda. Gdzie jest burza? IMGW ostrzega przed nawałnicami na wschodzie i południu kraju

Ostrzeżenia przed burzami na południu i wschodzie kraju zostały opublikowane na Facebooku Burza-Alert-IMGW. Z prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w środę 9 czerwca możemy spodziewać się słabych burz, głównie w województwach opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, podkarpackim i lubelskim. Wyładowania atmosferyczne mogą wystąpić także w centralnej części kraju.

"Dominować będą pojedyncze komórki burzowe, które lokalnie mogą utworzyć niewielkie klastry. Miejscami wzdłuż lokalnych stref zbieżności wiatru możliwe jest wystąpienie kilku komórek konwekcyjnych w jednej linii. Z burzami będą wiązać się opady deszczu do 20 mm, lokalnie możliwe są porywy wiatru do 65 km/h. Burze będą przemieszczać się z północnego zachodu na południowy wschód" - czytamy we wpisie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Burze w Polsce. W czwartek znów zagrzmi, może także spaść grad

Meteorolodzy wyjaśniają, że na pogodę w Polsce mają obecnie wpływ wyż azorski, który znajduje się nad zachodnią częścią kraju oraz niż znad wschodniej Ukrainy, który wpływa na warunki atmosferyczne w województwach położonych na wschodzie. Ten ostatni sprawi, że w Małopolsce i Podkarpaciu zagrzmi nie tylko w dzień, ale i w nocy. Burze mogą wystąpić także we czwartek 10 czerwca. Synoptycy prognozują, że tego dnia będzie błyskać na wschodzie, południu i południowym zachodzie.

"W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm, możliwy grad" - czytamy na stronie internetowej IMGW.

