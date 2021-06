Poznań. Policjanci pięciokrotnie postrzelili 39-latka. Matka: Choruje na schizofrenię, policjanci kłamali

W ubiegłą niedzielę przed południem policjanci otrzymali zgłoszenie nt. zakrwawionego mężczyzny, który z nożem w ręku zobaczyli go na ul. Gorzysława. . Na miejsce pojechało czterech funkcjonariuszy. W pewnym momencie postrzelili mężczyznę pięciokrotnie, oddal też większą liczbę niecelnych strzałów. 39-letni Łukasz został zabrany do szpitala, jest w śpiączce farmakologicznej.

W ubiegłym tygodniu policja udzielała niewielu informacji. Stwierdzono, że mężczyzna nie wykonywał poleceń policjantów, "dziwnie się zachowywał", w końcu policjanci użyli broni.

Jak się okazuje, 39-latek cierpi na schizofrenię i ma historię prób samobójczych. Poznańska "Gazeta Wyborcza" rozmawiała z matką mężczyzny. Według jej relacji, syn miał epizod chorobowy. W niedzielę rano udała się z nim na grzyby, rozdzielili się, a gdy ten przez dłuższy czas nie wracał, zgłosiła zaginiecie na policję. Poinformowała o chorobie syna, o próbie samobójczej oraz o tym, że miał on ze sobą mały nóż na grzyby.

Gdy rozmawiała z policjantami, słyszała odgłosy strzelaniny. Gdy Łukasz był już w szpitalu, policjanci mówili, że nie wiedzą, gdzie się znajduje. Kobieta mówi, że funkcjonariuszka ją okłamywała. Policja poinformowała, że nie miał on dokumentów i dopiero później ustalono, że może to być zaginiony. W piątek rano mieszkanie kobiety przeszukali policjanci z psem, którzy mieli powiedzieć, że szukają "broni i narkotyków".

Sprawą zajmuje się prokuratura. Prowadzone są dwa śledztwa, jedno dotyczy zmuszania policjantów do zaniechania czynności służbowych, drugie - przekroczenia przez nich uprawnień.

