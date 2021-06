Pogoda na dziś - środa, 9 czerwca. Sporo słońca, ale lokalnie także burze

Z prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że środa 9 czerwca będzie dniem ciepłym i dość słonecznym, jednak w niektórych regionach wystąpią także przelotne opady, a lokalnie nawet burze. Z przewidywań synoptyków wynika, że deszcz spadnie w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim i podlaskim. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, ale bez opadów. Tego dnia będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z północy i północnego zachodu, który w czasie burz może osiągnąć prędkość do 60 km/h.

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

Pogoda na środę - 9 czerwca. Na termometrach do 27 stopni

Meteorolodzy prognozują, że w środę 9 czerwca najcieplejszym miastem będzie Toruń. Termometry wskażą tam maksymalnie 27 stopni. Nieco chłodniej będzie w Białymstoku, Warszawie, Kielcach, Krakowie, Katowicach i Zielonej Górze - do 25 stopni. 24 stopnie odnotujemy w Olsztynie, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Rzeszowie. W Łodzi i Suwałkach temperatura wzrośnie maksymalnie do 23 stopni, w Opolu i Wrocławiu - do 22 stopni, w Koszalinie - do 21 stopni, a w Gdańsku do 20 stopni.

Pogoda na czerwiec. Dopiecze nam fala upałów

Nocą pogoda nie zmieni się drastycznie - w dalszym ciągu obserwować będziemy zachmurzenie, a lokalnie także opady.

"W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, jedynie na południu okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 stopni Celsjusza na zachodzie, tylko w kotlinach karpackich około 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, północny i północno-zachodni" - czytamy w komunikacie IMGW.