Czerwiec jest uznawany za Miesiąc Dumy osób LGBT+ na pamiątkę demonstracji sprzed ponad 50 lat. O poranku 28 czerwca 1969 roku nowojorska policja przeprowadziła nalot na gejowski bar Stonewall Inn, który znajdował się w dzielnicy Greenwich Village na Dolnym Manhattanie.

Zamieszki w Stonewall Inn. Latem 1969 roku osoby LGBT+ walczyły o swoje prawa

Policjanci z nakazem rewizji wkroczyli do baru. Powodem do przeprowadzenia akcji miał być brak licencji na sprzedaż alkoholu w klubie. Mundurowi przepytywali klientów Stonewall Inn, a następnie wypuszczali ich z lokalu. Ci jednak nie rozeszli się, a zatrzymali przed wejściem. Przed lokalem zebrało się ok. 200 osób. Gdy policjanci wyprowadzali kolejnych klientów, w tym trzy osoby transpłciowe i lesbijkę, tłum zaczął skandować "We want freedom!" (ang. "Chcemy wolności!"). Między policją a demonstrującymi doszło do przepychanek, na mundurowych posypały się kamienie i butelki, ranne zostały osoby po obu stronach konfliktu.

Dzień po zamieszkach w Greenwich Village, osoby LGBT+ wyszły na ulice Nowego Jorku, aby walczyć o swoje prawa. W protestach mogło wziąć udział nawet 2000 osób. Uznaje się, że demonstracje te były pierwszym aktem oporu większej grupy osób nieheteronormatywnych przeciwko sposobowi traktowania ich przez władze.

Czerwiec to miesiąc, w czasie którego w wielu miejscach można zobaczyć tęczowe flagi - symbol dumy i ruchu na rzecz praw osób LGBT+. Tęcza pojawia się m.in. w logotypach i na produktach firm, które chcą wspierać społeczność osób nieheteronormatywnych. W ostatnich latach Pride Month celebrowały m.in. takie marki jak Google, Facebook, IKEA, Apple, Nintendo czy Kubota.