Śmiertelny wypadek w Gdańsku. Zginął w luksusowym aucie. Nieoficjalnie: To biznesmen spod Olsztyna

W sobotę 5 czerwca doszło do tragicznego wypadku samochodowego w Gdańsku. Kierowca luksusowego auta stracił nagle panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. W wyniku zdarzenia zginął 52-letni pasażer. Według nieoficjalnych informacji był to biznesmen spod Olsztyna, właściciel firmy transportowej.

3 Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl