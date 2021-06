Izba Dyscyplinarna zmieniła decyzję ws. sędzi Beaty Morawiec. Wchodzi w życie w trybie natychmiastowym

Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej SN ws. Beaty Morawiec wznowiono po tym, jak sędzia złożyła zażalenie na decyzję ID z października ubiegłego roku. "Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zmieniła zaskarżoną uchwałę i odmówiła uchylenia immunitetu krakowskiej sędzi Beacie Morawiec" - informuje teraz PAP.

Izba Dyscyplinarna zmieniła uchwałę ws. immunitetu Beaty Morawiec

Sędzia Morawiec nie była obecna na posiedzeniu ID. - Po raz kolejny stajemy przed nielegalną Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która pomimo tego, co dzieje się w przestrzeni prawnej w Polsce i w Europie nadal orzeka, z uporem całkowicie przez nas niezrozumiałym i kontestowanym - mówiła wcześniej cytowana przez TVN24.

Stacja podaje, że decyzja izby oznacza, że Morawiec już we wtorek może wrócić do orzekania w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Przywrócono jej 100 proc. pensji, a różnica za miesiące, gdy nie orzekała, ma zostać jej zwrócona.

Jak tłumaczył rzecznik ID SN Piotr Falkowski, uchwała ws. Morawiec jest ostateczna. - Sąd Najwyższy zdecydował o zmianie uchwały w ten sposób, że odmawia zezwolenia na pociągnięcia do odpowiedzialności pani sędzi - powiedział.

- Pani sędzia zareagowała z wielką radością (na orzeczenie izby - red.). Ta radość wynika z rzeczy oczywistej - zdjęto z niej odium przestępcy. A po drugie, chyba najważniejsze, pani sędzia może wrócić do orzekania. To kwestia organizacyjna, czy to nastąpi jutro, czy za kilka dni - powiedział na antenie TVN24 Radosław Baszuk, obrońca Morawiec. - Odróżnijmy kwestię statusu Izby Dyscyplinarnej i umocowania w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz fakt wynikający z dzisiejszej uchwały. To nie jest kwestia akceptacji wydania przez izbę uchwały, to kwestia akceptacji jej skutków, dobrych dla sędzi Morawiec i dla społeczeństwa - podkreślił. Mec. Baszuk ocenił, że "w trzech głośnych sprawach w ostatnich tygodniach Izba Dyscyplinarna zmieniła kierunek orzeczeń". Wspomniał m.in. sprawę immunitetu sędziego Włodzimierza Wróbla.

Sędzia ID wyznaczył termin rozprawy. Mimo zawieszenia przez TSUE

Prokuratura chciała stawiać zarzuty

Prokuratura Krajowa chciała postawić Beacie Morawiec zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, nadużycia uprawnień oraz przyjęcia korzyści majątkowej (Morawiec miała dostać telefon w zamian za korzystny wyrok). Jeden z zarzutów dotyczy również przyjęcia wynagrodzenia za analizę prawną, której rzekomo miała nie przygotować. Beata Morawiec przekonuje, że nie popełniła zarzucanych jej czynów. Sędzia wielokrotnie krytycznie oceniała zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane w ostatnich latach. Sprzeciwia im się także sędziowskie stowarzyszenie "Themis", którym kieruje.

W październiku ubiegłego roku ID zdecydowała w pierwszej instancji o odebraniu sędzi Morawiec immunitetu, zawieszeniu jej w obowiązkach oraz obniżeniu pensji o połowę.

