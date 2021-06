Koźmin. Trzylatek zginął w wypadku, sprawca uciekł. Policja szuka świadków

Jak podaje portal Zgorzelec112.pl, do wypadku doszło w niedzielę 6 czerwca około godziny 15:35 na drodze wojewódzkiej numer 352 koło Koźmina (województwo dolnośląskie). Z zeznań świadków wynika, że prawidłowo jadąca osobówka została uderzona przez drugie auto, które jechało z nadmierną prędkością. Po spowodowaniu wypadku kierowca audi oddalił się w kierunku lasu, zostawiając w samochodzie pasażera ze złamaną ręką.

Policja szuka świadków wypadku w Koźminie. Nie żyje trzyletnie dziecko, cztery osoby są ranne

Sprawca wypadku miał zachowywać się agresywnie w stosunku do innych kierowców, którzy próbowali udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Na miejscu bardzo szybko pojawiły się służby, które przejęły akcję ratunkową. Niestety mimo pomocy śmierć poniosło trzyletnie dziecko. W wypadku poszkodowane zostały także cztery osoby dorosłe, w tym 29-letnia kobieta w zaawansowanej ciąży.

Teraz policja prosi o kontakt świadków zdarzenia oraz kierowców, którzy posiadają wideorejestraory mogące nagrać przebieg wypadku lub kierowcę audi przed zdarzeniem. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi wydział Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu pod nadzorem prokuratury. Świadkowie mogą zgłaszać się bezpośrednio na komendę albo zadzwonić pod numer 47 87 322 50 czy 47 87 322 00. Jak podaje Radio ZET, w sprawie zatrzymano już jedną osobę, ale śledczy muszą wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia.

Świadkowie o sprawcy wypadku: Nie wiadomo czy był pijany, naćpany czy w szoku

Do świadków wypadku dotarli już dziennikarze "Faktu". Jeden z kierowców przyznał, że na początku pasażerowie wysiedli z samochodu o własnych siłach i wydawało się, że nikomu nic poważnego się nie stało. - Ale jak krzyknęli, że jest ranne dziecko, to od razu dobiegłem. Na szczęście ze mną biegł strażak z drugiego auta i on się dzieckiem zajął. A ja kobietą. Trochę ludzi też było i ogarniali, pomagali - mówił dziennikowi. - A ten człowiek, co spowodował wypadek... uciekł. Nie wiadomo czy był pijany, naćpany czy w szoku - dodaje.

- Byliśmy dosłownie minutę po wypadku. Wysiadłem i pobiegłem pomagać. Było już po cywilu trzech strażaków i zaczęli reanimować małe dziecko. Strasznie to wyglądało... Pomyślałem, że jak je zreanimują, to będzie cud - mówi "Faktowi" kolejny świadek.

W akcji ratunkowej wzięły udział dwa zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

