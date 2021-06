Pogoda na czerwiec. Dopiecze nam fala upałów. Nadciągną też deszcze i gwałtowne burze

Wysokie temperatury zawitały do Polski i jak zapowiadają synoptycy, fala gorąca pozostanie z nami na dłuższy czas. Osoby, które zaplanowały urlop na czerwiec, na pewno będą mogły cieszyć się typowo wakacyjną pogodą.

Zobacz wideo Prognoza długoterminowa IMGW. Jaka pogoda w wakacje?

Pogoda na czerwiec. Fala upałów, a z nią deszcze i burze

W czerwcu tego roku nadejdzie wyczekiwana przez niektórych fala wysokiej temperatury, a nawet upałów. Synoptycy już jakiś czas temu informowali, że do Europy nadejdą rekordowe upały. Jak się okazuje, przewidywania synoptyków zaczynają się sprawdzać także w Polsce. Od poniedziałku 7 czerwca w kraju będzie coraz cieplej. Na zachodzie i centrum Polski termometry wskażą nawet 28 stopni.

W najbliższych dniach prognozowana jest temperatura do 26-28 stopni. Chłodniej będzie jedynie na północy kraju. Nad morzem synoptycy zapowiadają od 18 do 22 stopni. Z prognozy długoterminowej wynika, że jeszcze wyższe wartości czekają nas w drugiej połowie czerwca. Powodem ma być adwekcja zwrotnikowych mas powietrza, która spowoduje wzrost temperatury do nawet 30-34 stopni w centrum i na południu kraju.

Choć fala upałów długo nie odpuści, to trzeba być przygotowanym na to, że nie zawsze będzie słonecznie. Zdaniem synoptyków, w najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się dużego zachmurzenia oraz deszczu z intensywnymi burzami.

"W najbliższych dniach ponownie w Polsce zaczną się pojawiać miejscami burze z przelotnym deszczem i lokalnie gradem, w towarzystwie silnego wiatru. Punktowo opady mogą być ulewne ze względu na słaby przepływ powietrza w troposferze, a tym samym wolne przemieszczanie burz. Nie będzie ich wyjątkowo dużo, dlatego będą one jedynie przerywnikiem" - informuje portal dobrapogoda24.pl. IMGW zapowiada też, że burze mogą przynieść opady w wysokości od 30 mm do nawet 50 mm oraz porywy wiatru osiągające 60 km/h. Lokalnie należy spodziewać się także opadów gradu.

Pogoda na czerwcówkę. "W Polsce będzie dominował klin wyżowy"

Fala upałów w Europie dotarła już do kilku innych krajów. Na południu Hiszpanii temperatura przekracza 30-35 stopni, a jak prognozują synoptycy - w najbliższych dniach, termometry mogą wskazać nawet 36-40 stopni. We Włoszech termometry wskazują temperaturę nawet do 33 stopni.