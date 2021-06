Orzysz. Matka zatrzasnęła kluczyki w pojeździe. 2-letni dziecko utknęło w nagrzanym samochodzie

Dzięki skutecznej i szybkiej interwencji funkcjonariuszy policji i straży pożarnej z Orzysza dziecku zamkniętemu w samochodzie nic się nie stało. Całe zdarzenie trwało kilka minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Pies zdycha w rozgrzanym aucie. Wybijesz szybę? [SONDA]

Dwulatek zamknięty w rozgrzanym samochodzie. Matka zatrzasnęła kluczyki w pojeździe podczas jego czyszczenia

W piątek (4 czerwca) po godz. 12.00 oficer dyżurny piskiej komendy otrzymał zgłoszenie o dwuletnim dziecku zamkniętym w samochodzie w Orzyszu (województwo warmińsko-mazurskie). Z informacji uzyskanych przez funkcjonariusza wynikało, że matka przypadkiem zatrzasnęła kluczyki w aucie. Wewnątrz zostawiła też swój telefon i dokumenty. Z uwagi na zdrowie i życie dziecka, policjanci zarządzili natychmiastową interwencję.

Niezwłocznie na miejsce przyjechali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Orzyszu oraz strażacy. W stojącym na parkingu samochodzie, na tylnym siedzeniu w foteliku spało dwuletnie dziecko. Samochód szybko się nagrzewał z uwagi na wysoką temperaturę powietrza.

Policjanci i strażacy zdecydowali o wybiciu szyby od strony kierowcy. Użyli do tego policyjnej pałki służbowej. Dziecku nic się nie stało. Jak się okazało, kobieta - mieszkanka Warszawy, sprzątała samochód i przez przypadek zatrzasnęła kluczyki w aucie, w którym spało jej dziecko.

Rozgrzany samochód jest śmiertelną pułapką dla dzieci oraz zwierząt. Wystarczy godzina, by doszło do tragedii

Tym razem doszło do zdarzenia losowego, które zakończyło się szczęśliwie. Nie należy pozostawiać w zaparkowanym samochodzie dzieci lub zwierząt. Wysokie temperatury powietrza i szybko nagrzewający się pojazd jest realnym zagrożeniem dla ich życia i zdrowia. Widząc takie sytuacje, natychmiast reagujmy, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Ciepłe powietrze powoduje, że wnętrze samochodu niezwykle szybko się nagrzewa. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Arizona State University, wystarczy zaledwie 20 minut, by temperatura ciała u dwuletniego dziecka (ważącego ok. 13,5 kg) podniosła się do 38 stopni Celsjusza. Im dłużej dziecko pozostaje w nagrzanym samochodzie, tym bardziej rośnie ryzyko hipertermii, czyli wzrostu ciepłoty ciała związanej z czynnikami zewnętrznymi.

Badania udowodniły, że także samochody pozostawione w cieniu nagrzewają się w szybkim tempie. W pojazdach nie należy zostawiać również zwierząt. Pozostawionym w aucie psom czy kotom nie pomoże uchylona szyba. Jak informuje OTOZ Animals: "Absolutnie nie można zostawić psa w zamkniętym samochodzie podczas upałów. Dla czworonoga może się to zakończyć śmiercią! Jeżeli widzisz zwierzę pozostawione w nagrzanym aucie powiadom Policję. Gdy życie lub zdrowie zwierzęcia jest zagrożone, można wybić szybę, aby uratować zwierzę. Uzasadnia to stan wyższej konieczności (art. 26 par. 1 Kodeksu karnego.) O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Policję".