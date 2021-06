Jesienią ma ruszyć TVP World. Kanał ma być dostępny dla mieszkańców Europy Zachodniej i USA

Powstanie TVP World zapowiadali jesienią Jacek Kurski, prezes TVP i Jarosław Sellin, wiceszef resortu kultury. Bazą do tego kanału ma być Poland In, który obecnie między 23:00 a 2:00 nadaje pasmo o nazwie World In. - Mamy sytuację epidemiczną, jaką mamy. To nas trochę hamuje, jeśli chodzi o start TVP World. Na razie nadajemy blok trzygodzinny. Docelowo ma działać pełnowymiarowy kanał informacyjny - powiedział w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Marcin Darmas, dyrektor TVP World.

TVP World szykuje się na zagraniczną ekspansję

"Kanał ma tłumaczyć widzom na zachodzie, co się dzieje na wschodzie"

Szef kanału dodał, że nie będzie to "wielka rewolucja" a "ewolucja Poland In". - Stopniowe przejście z trzygodzinnego bloku programowego w 24-godzinny kanał. (...) Będziemy mniej niż w Poland In mówić o Polsce, a bardziej mówić o regionie. Kanał ma mówić o tym co się dzieje w Trójmorzu i tłumaczyć widzom na zachodzie, co się dzieje na wschodzie - przekazał portalowi.

Jak podają Wirtualne Media, do startu kanału w internecie może dojść jesienią tego roku. Darmas stwierdził, że w przyszłym roku TVP World może rozpocząć niekodowaną emisję z satelity Astra 19,2 E w jakości HD. Wirtualnemedia.pl podkreślają, że z tego satelity korzystają gospodarstwa domowe m.in. w Niemczech, Francji czy Hiszpanii. Możliwe, że nowy kanał pojawi się również w amerykańskiej platformie cyfrowej Dish Network.

TVP World ma nadawać z siedziby Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie.

