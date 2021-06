Pogoda na tydzień. Na horyzoncie gwałtowne burze i intensywny deszcz. Grzmieć może aż do niedzieli

Synoptycy z Instytuty Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że najcieplej w tym tygodniu będzie w centrum oraz na zachodzie kraju, tam termometry wskażą nawet 28 stopni. Lokalnie czekają nas opady deszczu oraz wyładowania atmosferyczne.

Pogoda na poniedziałek i wtorek. Ciepły początek tygodnia

W poniedziałek będzie słonecznie, tylko na południu i wschodzie pojawi się więcej chmur, tam również prognozowane są przelotne opady deszczu oraz burze. "Wzrost zachmurzenia i przelotny deszcz możliwy też na krańcach zachodnich" - informują synoptycy z IMGW. Termometry w Polsce wskażą od 18 do nawet 28 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a w czasie burz osiągnie do 60 km/h.

We wtorek słonecznie będzie na zachodzie, pozostała część kraju znajdzie się pod chmurami. Przelotnie popada deszcz oraz zagrzmi. Burze mogą przynieść opad w wysokości do 10 mm, a wiatr może wiać z prędkością 60 km/h. Termometry wskażą od 26 do 28 stopni w całym kraju. Tylko nad morzem będzie chłodniej, od 18 do 22 stopni.

Pogoda na środę, czwartek i piątek. Czekają nas burze

W środę czwartek oraz piątek napływ wilgotniejszego powietrza z zachodu sprawi, że na niebie pojawi się więcej chmur, a przelotne opady deszczu będą pojawiać się w całej Polsce. "We czwartek i piątek prognozowane są także burze, którym towarzyszyć będą intensywniejsze opady i północny wiatr osiągający w porywach 60 km/h" - prognozują synoptycy. Termometry skażą od 20 do 26 stopni, a nad morzem i w górach około 18 stopni.

Pogoda na sobotę i niedzielę. Koniec tygodnia przyniesie ochłodzenia

W sobotę czekają nas duże zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze. Najcieplej będzie na wschodzie i w centrum, tam termometry wskażą 25 stopni. Chłodniej będzie na północnym zachodzie około 22 stopni, wiatr na wybrzeżu będzie porywisty.

W niedzielę będzie chłodniej od 16 do 20. Dodatkowo czekają nas zachmurzenia, opady deszczu, a na wschodzie lokalne burze. Wiatr będzie silny i porywisty.