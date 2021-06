Duda reaguje na słowa Terleckiego o Cichanouskiej. Jest o "poważnych politykach i ugrupowaniach"

Zobacz wideo Czy "Polski Ład" zakończy kryzys w Zjednoczonej Prawicy?

"Myślę, że Pani Swiatłana Cichanauska doskonale wie, że na polskiej scenie politycznej wszyscy poważni politycy i ugrupowania są po stronie wolnej i demokratycznej Białorusi. Wewnętrzne spory u nas mało Ją interesują. I w Jej sytuacji to chyba racjonalne zachowanie" - napisał w odpowiedzi do wpisu Joanny Miziołek, dziennikarki "Wprost", Andrzej Duda. Prezydent odniósł się w ten sposób do sporów po twitterowym wpisie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, który skrytykował piątkowe spotkanie Cichanouskiej z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej próbował dopytać Andrzeja Dudę, jak odnosi się do wypowiedzi Terleckiego odsyłającego do "szukania pomocy w Moskwie". "Milcząco i akceptująco? Wciąż nie mogę znaleźć Pana komentarza w tej sprawie" - napisał polityk. "Jakiś problem z czytaniem ze zrozumieniem u Pana występuje, Panie Pośle?" - odpowiedział mu prezydent.

Przypomnijmy, że w piątek wicemarszałek Ryszard Terlecki zamieścił na Twitterze wpis, który wywołał ogromną polityczną burzę. "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie" - napisał szef Klubu Parlamentarnego PiS. "My popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - stwierdził polityk PiS. W związku z wpisem Terleckiego politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie wniosku o odwołanie wicemarszałka Sejmu.

Wcześniej przywódczyni białoruskiej opozycji podziękowała za wsparcie wszystkim politykom, z którymi rozmawiała w czasie swojej wizyty w Polsce. "Wsparcie Polski dla naszej demokracji jest kluczowe"- napisała na Twitterze. Zamieściła też zdjęcia ze spotkań z obu prezydentami. "Jestem ogromnie wdzięczna polskiemu rządowi i wszystkim politycznym siłom w Polsce na wspólne wsparcie Białorusinów"- napisała liderka białoruskiej opozycji na Twitterze

Swiatłana Cichanouska, oprócz Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, rozmawiała również z premierem Mateuszem Morawieckim. W swoim wpisie na Twitterze podziękowała szczególnie prezydentowi Andrzejowi Dudzie za program stypendialny, który wzmocni telewizję Biełsat i pomoże wywierać silniejszy nacisk ekonomiczny na reżim Aleksandra Łukaszenki.

W sobotę we Wrocławiu Swiatłana Cichanouska pytana przez dziennikarzy o wpis Ryszarda Terleckiego odparła, że "nie należy manipulować i wykorzystywać politycznie sytuacji na Białorusi". - Chciałabym, aby ta osoba spojrzała w oczy mamy Romana Protasiewicza, w oczy moich dzieci, tysięcy dzieci, które pozostały bez rodziców - powiedziała. Cichanouska wzięła udział w uroczystości odsłonięcia muralu, który upamiętnia przyznanie białoruskiej opozycji Nagrody im. Sacharowa. Jest to najwyższe wyróżnienie przyznawane przez unijną instytucję za działania na rzecz ochrony praw człowieka.

