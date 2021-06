Zakopane. Szarpanina na parkingu u podnóża Tatr. Poszło o wolne miejsce [WIDEO]

W piątek 4 czerwca na parkingu przy Palenicy Białczańskiej w pobliżu Zakopanego doszło do bójki pomiędzy turystami. Nagranie z miejsca zdarzenia zostało nagrane przez świadków, a opublikowane przez "Tygodnik Podhalański". Jak wynika z informacji portalu, mężczyźni mieli pokłócić się o miejsce parkingowe.

Zakopane. Pobili się o miejsce parkingowe. Zostali wylegitymowani

Na opublikowanym nagraniu widzimy turystę w zielonej koszulce, który podbiega do zaparkowanego samochodu i zaczyna szarpać jednego z pasażerów. Kierowca szybko podbiega do dwójki mężczyzn, po czym wspólnymi siłami udaje się powalić napastnika na ziemię. W tle słyszymy uczestników bójki oraz świadków zdarzenia przekrzykujących się wzajemnie. Dwaj mężczyźni dopytują agresora, czy się uspokoi i deklarują, że wypuszczą go, dopiero gdy ochłonie.

Oficer zakopiańskiej policji Roman Wieczorek w rozmowie z Onetem potwierdził, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o bójce.

- Na filmie, który trafił do mediów, widzimy kilku turystów walczących o miejsce parkingowe. Wszyscy uczestnicy zajścia zostali wylegitymowani, a poszkodowany pouczony przez policjantów o przysługujących mu prawach złożenia zawiadomienia o pobiciu - poinformował. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Długi weekend w Zakopanem. Tłumy turystów

Branża turystyczna oraz lokale gastronomiczne mogły otworzyć się dopiero po majówce, w związku z czym wiele osób przełożyło swoje plany wypoczynkowe na czerwiec. Na Krupówkach oraz w wielu innych popularnych kierunkach wyjazdowych wyraźnie widać nagromadzenie turystów - w centrum Zakopanego nie ma już wolnych noclegów.

Długi weekend w Zakopanem. Tłumy turystów na Krupówkach i Kasprowym Wierchu

- Zainteresowanie tym weekendem było spore. Wiele obiektów już kilka dni wcześniej miało zarezerwowane wszystkie dostępne miejsca. Turyści nadal mogą znaleźć nocleg, tyle że już nie w centrum miasta. Wciąż sporo wolnych pokoi jest w miejscowościach wokół Zakopanego - mówił Dariusz Galica, wspomagający hotele i pensjonaty w pozyskiwaniu klientów, w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Nagromadzenie turystów skutkuje nie tylko brakiem kwater, ale również problemami z miejscami parkingowymi, czego dowodem jest zamieszczone w sieci nagranie "Tygodnika Podhalańskiego". Niektórych turystów potrafią nieco ponieść emocje, dlatego warto kupić bilety na zaplanowane atrakcje jeszcze przed wyjazdem, by uniknąć nerwowych sytuacji. Komunikacja miejska również może okazać się rozwiązaniem oszczędzającym niepotrzebnego stresu i nieporozumień.