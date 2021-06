Tragiczne pożary na Mazurach. 4 osoby nie żyją. Spłonął m.in. domek letniskowy, w którym byli turyści

Pierwszy z pożarów miał miejsce w nocy z piątku na sobotę w miejscowości Pasym w województwie warmińsko-mazurskim. Płonący budynek zauważył przypadkowy świadek, który zadzwonił pod numer alarmowy 112. Z doniesień "Super Expressu" wynika, że zapalił się murowany domek letniskowy, w którym przebywała trójka turystów. Jedna z osób, która spała na najniższej kondygnacji, ewakuowała się samodzielnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Strażak: Niskie pensje zagrażają bezpieczeństwu

W górnej części budynku znajdowały się kolejne dwie osoby, które nie mogły uciec, ponieważ ogień zajął schody. Jak się okazało, było to starsze małżeństwo spod Warszawy. Gdy doszło do pożaru, para wyszła na balkon, wołając o pomoc. Z relacji "SE" wynika, że świadek zdarzenia próbował pomóc parze, przystawiając drabinę do balkonu, jednak ta była za krótka. Namawiał też kobietę i mężczyznę, by skoczyli z balkonu, ci jednak nie zdecydowali się na ten krok. Gdy na miejsce przyjechała straż pożarna, cały budynek stał już w ogniu. Starszego małżeństwa nie udało się uratować.

Pożar w Silginach. Nie żyją dwie osoby. W spalonym domu znaleziono zwęglone ciała

Drugi pożar wybuchł w domu mieszkalnym w miejscowości Silginy. "Gazeta Olsztyńska" informuje, że straż pożarna otrzymała zgłoszenie około godziny 3 w nocy. Kobieta, która zadzwoniła na numer alarmowy, poinformowała, że pali się budynek znajdujący się w gęstej zabudowie.

- W momencie, kiedy na miejsce dojechały pierwsze strażackie zastępy, pożar był już rozwinięty. Ogniem był zajęty cały dach, a część już zawaliła się do środka - mówił portalowi kpt. Kamil Golon, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Praca strażaków była utrudniona ze względu na to, że zawalił się dach budynku. Podczas działań gaśniczych na miejscu znaleziono dwa zwęglone ciała. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ofiarami byli dwaj mężczyźni. Przyczyny wybuchu pożaru nie są znane.