IMGW ostrzega przed zmianą w pogodzie. Opady deszczu i burze "wbrew wcześniejszym zapowiedziom"

Wcześniejsze zapowiedzi synoptyków dotyczące długiego weekendu były bardzo optymistyczne - od piątku prognozowano skok temperatury, informowano też, że w sobotę i niedzielę w większości kraju - za sprawą tzw. klinu wyżowego - będzie się utrzymywać sucha i słoneczna aura (ze wschodu i południowego wschodu Europy do Polski miało napływać ciepłe, suche powietrze).

Pogoda. IMGW ostrzega przed burzami i opadami deszczu

IMGW informuje jednak o korekcie tych prognoz. Zgodnie z najnowszymi przewidywaniami meteorologów burz i opadów deszczu możemy się spodziewać niemal w całym kraju - nie wystąpią jedynie na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej, gdzie będzie słonecznie i ciepło - do 26 stopni Celsjusza.Synoptyk IMGW Mateusz Barczyk mówi, że na pozostałym obszarze kraju, a konkretnie w pasie od Śląska, przez centrum Polski i wschód mogą pojawić się okresowe zmiany pogody, czyli wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu i burze. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz dotyczy Podlasia, Warmii i Mazur oraz linii wzdłuż południowej granicy Polski, od Sudetów po Bieszczady.

"W czasie burz opady do 15 mm i grad. Temperatura maksymalna od 17 stopni C do 25 stopni C. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy do 65 km/h, a w górach do 80 km/h" - czytamy w prognozie na sobotę.

W ciągu dnia termometry wskażą od 17-19 stopni Celsjusza nad morzem, przez 20 stopni na wschodzie i na południu kraju, do 26 stopni na zachodzie Polski.

Z ustaleń TVN 24 wynika, że IMGW najprawdopodobniej wyda w sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw dolnośląskiego (powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych i kłodzkiego;) oraz województwa małopolskiego (powiat tatrzański).