Łódź: spadła winda z 15. piętra. Na jej dachu pracowało dwóch mężczyzn

Do wypadku doszło ok. godz. 11.45 w jednym z bloków przy ul. Piotrkowskiej. Dwaj mężczyźni - w wieku 41 i 42 lat - stali na dachu windy na 15. piętrze i malowali szyb. W pewnym momencie winda zaczęła spadać. Spadła aż do poziomu -1.

REKLAMA

Łódź. Spadła winda z 15. piętra

Jak podaje "Express Ilustrowany", 41-latek jest w stanie krytycznym, ma wielonarządowe obrażenia ciała. Drugi z mężczyzn ma uraz twarzoczaszki i stawu łokciowego. Obaj trafili do szpitala.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia. Jak przekazał nam kom. Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, oględziny na miejscu przeprowadza prokurator, a także przedstawiciele inspekcji pracy i nadzoru budowlanego.