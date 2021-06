Białystok. Prokuratura zbada okoliczności śmierci prof. Łapińskiego i dr Michalewicz

W czwartek (3 czerwca) podlaska policja poinformowała, że we wsi Zajezierce k. Zabłudowa (woj. podlaskie) znaleziono zwłoki dwóch osób: 63-letniego mężczyzny i 53-letniej kobiety. Okazało się, że ofiary to znani białostoccy medycy - prof. Tadeusz Wojciech Łapiński oraz dr Małgorzata Michalewicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak pomóc osobie, która się dławi?

Prokuratura rejonowa bada sprawę nagłej śmierci małżeństwa medyków z Białegostoku

Białostocka prokuratura rejonowa poinformowała, że zajmie się wyjaśnianiem okoliczności nagłej śmierci małżeństwa. Ich zwłoki odnaleziono na ich prywatnej posesji w Zajeziercach w środę wieczorem (2 czerwca).

Na miejsce ratownicy przybyli po zgłoszeniu, które trafiło do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku ok. godz. 20.25. Dzwoniący mężczyzna poinformował, że reanimuje żonę, która topiła się w basenie. Po przybyciu do Zajezierc medycy odnaleźli ciała dwóch osób.

Do domu w Zajezierach małżeństwo wprowadziło się cztery lata temu. Niedawno przy domu wybudowali basen. - Z tego co słyszałem, on był na dyżurze, a ona, że było ciepło, postanowiła pierwszy raz skorzystać z tego nowego ogromnego basenu. I niestety nie skończyło się to dobrze - powiedział "Gazecie Współczesnej" Zbigniew Mino, sołtys miejscowości.

Lokalne media sugerowały też, że przyczyną tragedii mogło być porażenie prądem, ale nie podały hipotetycznego przebiegu tego dramatycznego zdarzenia.

Jego szczegółowe okoliczności ma zbadać Prokuratura Rejonowa w Białymstoku. - W tej chwili czekamy na materiał dowodowy zgromadzony przez policję, celem podjęcia dalszych czynności w tej sprawie - powiedział w piątek 4 czerwca szef jednostki, prokurator Karol Radziwonowicz w rozmowie z "Kurierem Porannym". - Więcej informacji będę mógł przekazać na początku przyszłego tygodnia - dodał prokurator.

Dalsze czynności podjęte w celu zbadania okoliczności śmierci małżeństwa mają być podjęte po wynikach sekcji zwłok. Wstępna opinia zakładu medycyny sądowej przewidziana jest na początek przyszłego tygodnia.

Tragiczna śmierć prof. Łapińskiego i dr Michalewicz

O tragicznej śmierci małżeństwa poinformował Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. - Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 czerwca br. zmarli tragicznie prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Łapiński i jego żona dr Małgorzata Michalewicz, wieloletni pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, przedstawicielka Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pan Profesor był pracownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, lekarzem, wieloletnim nauczycielem akademickim, absolwentem Wydziału Lekarskiego UMB w 1984 r. - poinformowano na stronie uczelni.

Profesor Łapiński był zastępcą szefa Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii. W czasie pandemii działał w pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Dr Małgorzata Michalewicz również pracowała na oddziale covidowym - działała jako pielęgniarka.

- Dla nas to szok i niedowierzanie. Pan Profesor Tadeusz Łapiński był niezwykle cenionym specjalistą i jest to olbrzymia strata dla naszego szpitala i całego środowiska akademickiego. Stał na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, cechowała go empatia, był mocno zaangażowany w leczenie pacjentów, zawsze był blisko nich, podobnie jak jego żona, która także pracowała na oddziale covidowym - powiedziała "Kurierowi Porannemu" Katarzyna Malinowska-Olczyk, rzeczniczka prasowa USK w Białymstoku.