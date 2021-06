Boże Ciało w tym roku bez centralnej procesji w Warszawie. Jak będzie w innych miastach?

Boże Ciało obchodzone jest dla upamiętnienia przemiany chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Podczas tego święta w kościołach odbywają się uroczyste msze święte, po których ruszają procesje ulicami parafii. Tłum wiernych zatrzymuje się przy przygotowanych na tę okazję czterech ołtarzach, gdzie odczytywane są fragmenty ewangelii dotyczące Eucharystii. Podczas procesji przenoszone są monstrancja z Najświętszym Sakramentem oraz krzyż. Na koniec uroczystości wiernym udzielane jest błogosławieństwo sakramentalne. Boże Ciało jest świętem nakazanym, co oznacza, że katolicy mają tego dnia obowiązek uczestniczenia w mszy świętej. Nie są za to zobowiązani do brania udziału w procesji.

Tegoroczne Boże Ciało będzie drugim z kolei, przypadającym podczas pandemii koronawirusa. Z tego powodu władze Archidiecezji Warszawskiej zdecydowały o odwołaniu tradycyjnej centralnej procesji. Procesje w poszczególnych parafiach będą mogły się odbyć z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, tegoroczne procesje Bożego Ciała w dniu 3 czerwca 2021 r. mogą się odbyć w parafiach Archidiecezji Warszawskiej, według roztropnej decyzji Księdza proboszcza, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów sanitarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.

- poinformował ks. Tadeusz Sowa, moderator wydziałów duszpasterskich kurii metropolitalnej warszawskiej.

Procesje Bożego Ciała. Jak wygląda sytuacja w innych miastach?

Białystok

"Ogólnomiejskie uroczystości Bożego Ciała rozpoczną się we czwartek, 3 czerwca o godz. 10:00 Mszą św. przed archikatedrą Białostocką. [...] Po Mszy św. odbędzie się tradycyjna procesja Eucharystyczna ulicą Rynek Kościuszki i Lipową do kościoła św. Rocha" - poinformowano na stronie Archidiecezji Białostockiej.

Gdańsk

"Centralne uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ulicami Gdańska rozpoczną się Mszą św. o godz. 10:00 w bazylice Mariackiej. Po Eucharystii, której przewodniczyć będzie abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański, odbędzie się procesja z Najświętszym Sakramentem. Przejdzie ona ulicami: Piwną, Chlebnicką, Kuśnierską, Długi Targ, Długą, Tkacką, Węglarską, Pańską i Katarzynki na plac przed bazyliką św. Brygidy. Tradycyjna forma procesji uzgodniona została po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu oraz Urzędu Miasta" - zapewnia Archidiecezja Gdańska.

Kraków

"Centralna procesja Bożego Ciała w Krakowie rozpocznie się o godz. 9:00 Mszą św. sprawowaną przy ołtarzu polowym na dziedzińcu przed katedrą wawelską, po czym Drogą Królewską przejdzie na Rynek Główny. Przy kolejnych czterech ołtarzach, zbudowanych obok kościołów: św. Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Wojciecha i przy bazylice Mariackiej, będzie rozważane Słowo Boże i zanoszona modlitwa w intencjach szczególnie dzisiaj ważnych i aktualnych" - podaje Archidiecezja Krakowska. Uroczystości zakończą się około godz. 14:00.

Lublin

- Ze względów sanitarnych, msza święta zostanie odprawiona na placu katedralnym, a nie w budynku archikatedry - przekazał portalowi Wirtualna Polska rzecznik archidiecezji lubelskiej, ks. dr Adam Jaszcz. Masz odbędzie się o godz. 10:00. Po niej odbędzie się procesja. Wierni przejdą ulicami Wyszyńskiego, Bernardyńską, Wróblewskiego i Krakowskim Przedmieściem wrócą na plac katedralny.

Olsztyn

Uroczysta msza św. zostanie odprawiona w konkatedrze św. Jakuba o godz. 10:00. Centralna procesja wyruszy z katedry św. Jakuba. Następnie wierni przejdą ulicami: Staszica, Staromiejską, 11 listopada, Placem Jana Pawła II, Piłsudskiego i Kopernika. Świąteczne ołtarze zostaną ustawione przy Starym Ratuszu, na Placu Jana Pawła II, na Placu Dunikowskiego i przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Poznań

"W czwartek 3 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Centralna procesja eucharystyczna miasta Poznania jak co roku wyruszy z kościoła pw. Bożego Ciała (ul. Strzelecka/Krakowska) po Mszy św. o godz. 10.00 i przejdzie następującymi ulicami: Krakowska, Garbary, Wielka, Chwaliszewo na Ostrów Tumski. Zakończenie procesji przewidziane jest o godz. 13.00 na placu katedralnym" - przekazała Archidiecezja Poznańska.

Szczecin

Procesja centralna rozpocznie się o godz. 10:00. Przejdzie ulicami: Bogurodzicy, św. Wojciecha, pl. Zwycięstwa, Ks. Kard. Wyszyńskiego, Sołtysią, Grodzką, za zakończy się na placu katedralnym przy Katedrze św. Jakuba.

Wrocław

- W tym roku planujemy mszę świętą o godz. 9:00, której będzie przewodniczył arcybiskup, a po niej skromną procesję na Ostrowie Tumskim. Nie wychodzimy jednak poza Ostrów Tumski i nie zapraszamy wszystkich wrocławian, a to z uwagi na pandemię, zasady bezpieczeństwa, obostrzenia i limit wiernych - przekazał "Gazecie Wrocławskiej" ks. Rafał Kowalski, rzecznik prasowy wrocławskiej archidiecezji.

