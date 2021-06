Polacy rozpoczęli długi weekend i utknęli w korkach. A4 zatłoczona, zakopianka też "stoi"

"Warszawiacy wyjeżdżają na długi weekend. Duże korki na S8 na Bielanach. Pod Warszawą już dużo luźniej. Policja prowadzi wzmożone kontrole" - informował w mediach społecznościowych Adam Abramiuk, dziennikarz Radia dla Ciebie.

Jednym z zakorkowanych miejsc są trasy wylotowe ze stolicy oraz prowadzące w kierunku podwarszawskich miejscowości, zarówno w stronę północną, jak i południową. Kierowcy, którzy wybrali drogę S8 muszą liczyć się z utrudnieniami - korek ciągnie się bowiem od Bemowa aż do Słodowca.

Zatorów możemy spodziewać się także przed wjazdem na płatny fragment autostrady A1 w kierunku Gdańska. Jak informuje Radio ZET, Centrum Kontroli Ruchu na autostradzie A1 poinformowało po południu, że czas oczekiwania na wjazd wynosi powyżej 15 minut. Korki są wynikiem nie tylko dużego natężenia ruchu w związku z ilością wyjazdów turystycznych, ale również konieczności zatrzymania się w punkcie poboru opłat.

Zatory na Pomorzu Zachodnim tworzyły się w środę przede wszystkim na autostradzie A6 ze Szczecina w stronę Świnoujścia oraz Gdańska. Już ok. południa korek sięgał ok. 6 kilometrów. Powodem był oczywiście wzmożony ruch, ale również przebudowa na węźle Szczecin Kijewo, dlatego lokalny oddział GDDKiA zalecał kierowcom, by w miarę możliwości wybierali inną trasę.

Kierowcy, którzy chcą podróżować drogą ekspresową S5 także powinni przygotować się na utrudnienia. Zgodnie z doniesieniami mediów, zatory tworzą się w okolicach Bydgoszczy w obydwu kierunkach.

Długi weekend na drogach. Jak wygląda sytuacja na zakopiance?

Sytuację drogową na zakopiance i w okolicach Krakowa na bieżąco relacjonuje "Gazeta Krakowska". Jak informowano, wzmożony ruch na drogach dało się odczuć już od wczesnych godzin popołudniowych. Utrudnień możemy spodziewać się w samym mieście, zwłaszcza na wszystkich trasach przelotowych oraz na obwodnicy w okolicach węzła Bieżanów.

Najgorzej sytuacja wygląda na odcinku Balice-zakopianka na autostradzie A4. Tłoczno może być również w kierunku Miechowa, Olkusza, Proszowicz czy Skawiny. Na węźle w Modlnicy na drodze krajowej 94 prowadzone są natomiast roboty drogowe, dlatego podróżowanie także jest utrudnione.

"Czas rozpocząć długi weekend. Ruch na zakopiance jest coraz większy. Najdłużej postoicie w Klikuszowej. Ciasno jest także na wylotówce z Krakowa. W kierunku Tatr ruch z pewnością będzie rósł" - informowano na profilu Zakopianka - utrudnienia, wypadki, informacje na Facebooku.