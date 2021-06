Jaka pogoda na czerwcówkę? "W Polsce będzie dominował klin wyżowy". Skok temperatury od piątku

Zgodnie z najnowszą prognozą długoterminową na 16 dni do całej Europy w najbliższych dniach ma napłynąć ocieplenie. Skok temperatury powietrza najbardziej odczuć mają mieszkańcy południowej oraz południowo-wschodniej części kontynentu, gdzie na termometrach pojawi się do 40 stopni Celsjusza. Jak informują synoptycy z AccuWeather, fala upałów utrzyma się w Hiszpanii oraz Portugalii, gdzie temperatura będzie wahała się od 26 do 35 st. C, miejscami osiągnie nawet 40 st. C.

Pogoda. Upał w Europie. W Polsce również nieco cieplej

Synoptycy z dobrapogoda24.pl wskazują, że już pierwsze dni czerwca mają przynieść w naszym kraju ocieplenie. "W nadchodzący weekend nad Polską dominował będzie klin wyżowy [inaczej klin wysokiego ciśnienia - red.], który zapewni nam stabilną, przeważnie suchą pogodę z niewielkim zachmurzeniem. Zrobi się też cieplej" - podaje z kolei Instytut Gospodarki i Meteorologii Wodnej.

Od 4 czerwca na zachodzie Polski, a w kolejnych dniach również w centrum i na południu na termometrach zobaczymy do 24-28 stopni Celsjusza. IMGW opisuje też, że sobota 5 czerwca będzie na ogół pogodna. "Szansa na przelotne, popołudniowe opady deszczu wystąpi jedynie lokalnie, zwłaszcza na wschodzie i południu Polski. Temperatura maksymalna na ogół od 21 stopni C do 25 stopni C, w obszarach podgórskich oraz nad morzem od 17 stopni C do 20 stopni C". Dominować będzie słaby wiatr.

Z kolei w niedzielę deszcz możliwy będzie głównie na południowym zachodzie i krańcach południowych Polski. "Na pozostałym obszarze prawdopodobieństwo opadów będzie niskie. Temperatura maksymalna ponownie przeważnie w przedziale od 21 stopni C do 25 stopni C, choć w obszarach podgórskich i nad samym morzem będzie nieco chłodniej, od 17 stopni C do 21 stopni C". Wiatr nadal ma być słaby i umiarkowany.

Na razie mowa więc o dniach gorących, ale nie upalnych. W pierwszej połowie czerwca możemy spodziewać się letniej temperatury, ale z pewnością nie będzie upału.

Według prognozy portalu fanipogody.pl już w połowie przyszłego tygodnia na skutek napływającej masy ciepłego powietrza temperatura podskoczy do 29 st. C. Okresami pojawią się burze z opadami deszczu.