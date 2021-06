Żołnierze jechali na ćwiczenia DRAGON-21. Po drodze uratowali 47-latkowi życie

12 Brygada Zmechanizowana to jednostka organizacyjna na etacie brygady zmechanizowanej, która powstała w 1996 r. W składzie "Błękitnej" Brygady znajdują się m.in. bataliony saperów, dywizjon przeciwlotniczy, pion szkolenia, batalion logistyczny oraz trzy bataliony piechoty zmotoryzowanej. Pododdziały na co dzień stacjonują w trzech garnizonach: w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim i Choszcznie.

Żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej uratowali życie 47-latkowi rannemu w wypadku

Kolumna 12 Brygady Zmechanizowanej w trakcie przemieszczania się na ćwiczenia DRAGON-21 natrafiła 31 maja na groźny wypadek drogowy w Nowym Mieście Lubawskim.

47-letni mężczyzna obsługiwał na własnej posesji samochód z doczepioną lawetą, na której znajdowało się kilka innych pojazdów. Gdy mieszkaniec Nowego Miasta Lubawskiego chciał je przymocować, jedno z aut zaczęło staczać się w stronę drogi. Mężczyzna spadł z platformy i został przejechany przez samochód. Doznał ciężkich obrażeń nóg.

Dowódca kolumny wojskowych pojazdów zauważył wypadek i nakazał zatrzymać wozy. "Błękitni" żołnierze z 12. Brygady pomogli poszkodowanemu - uratowali mu życie. Wśród żołnierzy byli także wojskowi medycy. Pierwszą pomocą członkowie 12. Brygady świadczyli rannemu aż do momentu przybycia śmigłowca LPR, który zabrał mężczyznę do szpitala.

Córka poszkodowanego przekazała w rozmowie z Polsat News, że jej ojciec jest już po operacji i zawdzięcza życie szybkiej interwencji żołnierzy.

12 Brygada Zmechanizowana zaapelowała do kierowców, którzy spotkają kolumnę pojazdów na drodze

Od poniedziałku 31 maja do 11 czerwca, żołnierze oraz sprzęt 12 Brygady Zmechanizowanej odbywa szkolenie poza garnizonami. Żołnierze realizują w tym czasie zadania w ramach ćwiczeń DRAGON-21 m.in. na Warmii i Mazurach. Na stronie Wojska Polskiego można przeczytać apel kapitana Błażeja Łukaszewskiego do kierowców: "Zwracamy się z prośbą do kierowców, aby nie wymuszać pierwszeństwa nad kolumnami oraz nie wjeżdżać pomiędzy poszczególne pojazdy kolumn (w kolumnie może poruszać się maksymalnie 20 pojazdów, a odległość między przemieszczającymi się kolumnami nie może być mniejsza niż 500 metrów)".

Warto pamiętać, że jeśli na początku oraz końcu kolumny wojskowej znajduje się pojazd uprzywilejowany (czyli posiadający włączoną sygnalizację świetlną i dźwiękową), każdy uczestnik ruchu ma obowiązek ułatwić przejazd kolumnie.