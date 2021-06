Zbigniew Stonoga deportowany do Polski. Nie jest tym zachwycony

- W środę odbędzie się deportacja Zbigniewa Stonogi do Polski - poinformował PAP adwokat biznesmena Michał Wąż. Holenderski sąd orzekł, że mężczyzna zostanie wydalony z Holandii. Stonoga wróci do kraju 2 czerwca w wyniku decyzji, która zapadła w amsterdamskim sądzie 25 maja. "Jadę do Polski na śmierć" - miał wówczas skomentować Stonoga, na którego w kraju czeka kilka prokuratur.

