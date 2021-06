Strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych już 7 czerwca. Apelują o pilne spotkanie z premierem

"Pierwszy raz od dwudziestu lat udało się wypracować wspólne stanowisko tak szerokiego grona podmiotów, którym na sercu leży dobro pacjentów i przyszłość stabilnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce" - można przeczytać w komunikacie po spotkaniu zorganizowanym przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Treść komunikatu przytacza portal RMF24. Spotkanie kilkunastu organizacji dotyczyło m.in. strajku pielęgniarek i położonych, który zaplanowano na poniedziałek 7 czerwca.

Strajk ostrzegawczy pielęgniarek. Doszło do spotkania kilkunastu organizacji ochrony zdrowia

W komunikacie wydanym po zakończeniu spotkania podkreślono, że organizacje "żądają od premiera RP i ministra zdrowia pilnego spotkania", na którym zostaną omówione problemy związane z deklaracją podpisaną przez uczestników spotkania. Deklaracja dotyczy "współpracy w celu zapewnienia właściwego i stabilnego poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie podmiotów leczniczych".

Pod deklaracją podpisały się przede wszystkim organizacje związane z ochroną zdrowia: Naczelna Izba Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Polska Federacja Szpitali, Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Forum Związków Zawodowych Branża Ochrony Zdrowia, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ale również związki samorządów terytorialnych oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej.

Pod koniec maja OZZPiP poinformował, że 7 czerwca zostanie przeprowadzony strajk ostrzegawczy w szpitalach na terenie całej Polski i akcje solidarnościowe wspierające działania pielęgniarek i położnych. Strajk ostrzegawczy będzie polegał na krótkotrwałym wstrzymaniu się od pracy. Zgodnie z polskim prawem pracy może on zostać zorganizowany jednorazowo na czas nie dłuższy niż dwie godziny.

Bezpośrednią przyczyną strajku jest fiasko rozmów ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z pielęgniarkami, które domagają się podwyżki wynagrodzeń. Chodzi o szczegółowe rozwiązania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. - Usłyszałyśmy od ministra zdrowia, że oni nie mają tyle pieniędzy, żeby takiej grupie pielęgniarek dać podwyżkę - powiedziała przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok po spotkaniu z szefem resortu zdrowia, które odbyło się 17 maja.



Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz po spotkaniu podkreślił, że resort "jest zaskoczony postawą pań pielęgniarek". - Minister, jak i cały zespół, który przyszedł na to spotkanie ze strony ministerstwa, był przygotowany do rozmów - powiedział, po czym dodał, że "normalnym forum do rozmowy" na tematy wskazane przez pielęgniarki jest Rada Dialogu Społecznego.

