"Historia konkretnego parkanu", czyli jak minister Czarnek zaprowadzi Polski Ład w szkołach

Przemysław Czarnek, w poniedziałek (31 maja) w rozmowie z programem pierwszym Polskiego Radia, powiedział, że w związku z Polskim Ładem, do szkół od nowego roku szkolnego zostanie wprowadzona historia lokalna.

Przemysław Czarnek o historii w szkole. Podstawa programowa w rękach ekspertów

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział, że pojawił się pomysł, by w szkołach uczyć historii lokalnej i własnych ziem. - Wiadomo, że w szkołach podstawy programowe i programy nauczania historii dotyczą historii ogólnej państwa polskiego, historii powszechnej również, natomiast w mniejszym stopniu, bądź niekiedy w bardzo małym stopniu, dotyczą historii lokalnych ziem - mówił.

Nowy Ład w szkołach. Historia Polski XX i XXI ma się pojawić od 1 września

Do czerwca zespół ekspertów miał zakończyć prace nad częścią ogólną podstawy programowej, a później przejść do części szczegółowej.

Minister edukacji o dwóch nowych programach. W przyszłości nauczanie historii lokalnej

Czarnek zapowiedział, że ministerstwo chce stworzyć co najmniej dwa programy nauczania historii w szkole. - Jeden z nich będzie z funduszu, który został uchwalony w Sejmie RP w ubiegłym tygodniu, za co posłom bardzo serdecznie dziękuję, a który pozwoli od 1 września – jeśli ustawa przebrnie przez Senat i zostanie podpisana przez pana prezydenta – tworzyć programy i przedsięwzięcia ministra, nacechowane, nakierowane również, nie tylko, ale również, na ten element nauczania, czyli historię ziem lokalnych, odwiedzanie muzeów regionalnych, lokalnych, muzeów miast i miasteczek. Wszystko po to, żeby uczyć się historii tych ziem lokalnych - mówił minister edukacji w Jedynce Polskiego Radia.

"Historia własnego OSP, historia konkretnego parkanu" - organizacje pozarządowe będą uczyć historii lokalnej

Drugi program miałby być realizowany przez organizacje pozarządowe. Zdaniem Przemysława Czarnka, miałyby one "prowadzić takie nauczanie już bardzo lokalne: historii własnego OSP, historii własnej gminy, administracji własnej gminy, administracji własnego powiatu czy historii własnej parafii, tworzenia się wspólnot na terenie poszczególnych regionów, ale też historii konkretnego krzyża, konkretnego parkanu, konkretnego pomnika".

Zdaniem Przemysława Czarnka dzieci nie znają historii własnych miejscowości, gmin, administracji, parafii itd., dlatego ministerstwo zapowiada zmiany. Lekcje historii mają być podzielone na dwa bloki: historię powszechną i historię Polski. Uczniowie szkół średnich mogą się w związku z tym spodziewać nawet sześciu lekcji historii tygodniowo w nowym roku szkolnym.