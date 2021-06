Lublin. Na placu Litewskim stanął nietypowy obiekt przypominający lustro. To "portal" do Wilna

Zobacz wideo Trudne partnerstwo Polski i Litwy

Miasto Lublin, Urząd Miasta Wilna, litewska Fundacja Benediktas Gylys oraz Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" realizują wspólny projekt o nazwie "PORTAL". Jak możemy przeczytać na stronie lublin.eu, inicjatywa ta "integruje i wzbudza świadomość jedności", a przy tym "pozwala na wzajemną obserwację oraz nawiązanie kontaktu w czasie rzeczywistym". Pomysłodawcy liczą, że projekt zjednoczy miasta, a także stanie się miejscem dialogu.

Czym jest lubelski PORTAL, który stanął na Placu Litewskim?

PORTAL to betonowy obiekt przypominający lustro, który za pośrednictwem kamer, okrągłego ekranu oraz łącza internetowego przekazuje obraz między lubelskim placem Litewskim a wileńskim Dworcem Kolejowym. Pomysłodawcy projektu porównują doświadczenie korzystania z niego (znane jako "overview effect") z tym, które do tej pory zarezerwowane było wyłącznie dla astronautów i wiązało się z "pierwszym spojrzeniem na Ziemię z kosmosu". Ich zdaniem doznanie to jest odpowiedzialne za "radykalną zmianę w samoświadomości", a także "wyzwalające poczucie wspólnoty".

PORTAL zjednoczy ludzi? "Założeniem inicjatywy jest stworzenie platformy komunikacji"

Jak wyjaśniają pomysłodawcy projektu na stronie portalcities.org, ludzie mają tendencję do otaczania się osobami, którzy "są blisko i mówią tym samym językiem". Tymczasem "obcy", znajdujący się poza bańką, budzą niepewność. Jak wyjaśniają eksperci, podział świata na "nas" i na "nich" staje się przyczyną zaniku dialogu, empatii, współczucia czy poczucia zjednoczenia. Inicjatywa ma to zmienić.

Głównym założeniem inicjatywy jest stworzenie platformy komunikacji dla przechodniów, ale również dla instytucji i organizacji. PORTAL daje możliwość pokazania w stolicy Litwy lubelskich projektów oraz interaktywnych działań po obydwu stronach. Zachęcamy do współpracy i podejmowania inicjatyw, a także zaangażowania się w realizację działań prowadzących do połączenia środowisk w Polsce i na Litwie

- czytamy na stronie polskiego miasta.

Wydarzenie inaugurujące projekt odbyło się 26 maja na Placu Litewskim w Lublinie, gdzie znajduje się obiekt. Inicjatywa ma trwać do sierpnia, a kolejnymi miastami, w których powstaną portale do Wilna, mają być Rejkiawik oraz Londyn.

