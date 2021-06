Pogoda na dziś - wtorek, 1 czerwca. Nad morzem burze, w Tatrach śnieg

Z dnia na dzień napływające do Polski powietrze będzie cieplejsze, a temperatura będzie stopniowo rosła - podaje IMGW.

Temperatura. Najchłodniej w województwie kujawsko-pomorskim

Na południu termometry pokażą 17 stopni - w Krakowie, Katowicach i Rzeszowie oraz zachodzie, czyli w Poznaniu. 16 stopni synoptycy IMGW prognozują w Kielcach. W poniedziałek najchłodniej będzie w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie termometry wskażą tylko 13 stopni.

Prognoza pogody. Gdzie spadnie deszcz?

We wtorek deszcz spadnie w północno-zachodniej części Polski. Tam mogą również pojawić się burze. Niewykluczone, że wyładowaniom będzie towarzyszyć grad, wiatr w porywach do 60 km/h i opady deszczu do 20-25 mm.

Suma opadów deszczu na zachodzie Polski przeważnie do 15 mm, jedynie na Kujawach i Pomorzu lokalnie do 20 mm. Na szczytach Tatr mogą wystąpić słabe opady śniegu. Obecnie znajduje się tam około pół metra śniegu, a synoptycy zapowiadają, że opady te mogą utrzymać się aż do środy.

Słońce zaświeci głównie na południu i północy kraju. Przez chmury spróbuje przebić się również w Lublinie. Największe zachmurzenie synoptycy prognozują w Suwałkach, ale z temperaturą 17 stopni.