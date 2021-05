Izba Dyscyplinarna nie wyraziła zgody na uchylenie immunitetu sędziemu Włodzimierzowi Wróblowi

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego odmówiła pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziego Sądu Najwyższego Włodzimierza Wróbla. Izba nie wyraziła zgody na uchylenie mu immunitetu, o co wnioskowała Prokuratura Krajowa. Według niej sędzia doprowadził do miesięcznego, bezprawnego pobytu osoby w zakładzie karnym.

