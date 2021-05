Dane adwokatów do kupienia w sieci? NRA: Na chwilę obecną nie potwierdzono wycieków danych

W sieci pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży dostępu do loginów i haseł do skrzynek mailowych adwokatów i okręgowych rad adwokackich. Aktywista Bart Staszewski, który natrafił na anons, twierdzi, że "może to być jeden z największych wycieków adwokatury". Naczelna Rada Adwokacka informuje, że sprawę bada, ale na razie nie stwierdziła, by doszło do wycieku.

