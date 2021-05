Luzowanie obostrzeń. Ponowne otwarcie dyskotek i klubów. RMF FM: Decyzja możliwa już we wtorek

Zgodnie z zapowiedzianym przez rząd planem luzowania obostrzeń dyskoteki i kluby nocne (za wyjątkiem sportowych klubów tanecznych) pozostają zamknięte od marca ubiegłego roku.

- To za wczesny etap (na otwarcie dyskotek i klubów muzycznych - red.) - mówiła w zeszłym tygodniu Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, dla portalu money.pl. - Musimy pamiętać, że proces odmrażania idzie równolegle z narodowym programem szczepień, a tutaj będziemy tworzyć dodatkową pulę zachęt dla tych, którzy jeszcze z nich nie skorzystali - dodała.

Dziennikarze RMF FM dotarli jednak do informacji, z których wynika, że rząd planuje znieść ten zakaz w ciągu najbliższych dni. Decyzja i dalsze szczegóły mają zostać ogłoszone we wtorek podczas konferencji prasowej.

Od piątku 4 czerwca możliwe będzie organizowanie koncertów odbywających się na wolnym powietrzu, z limitem 250 osób (nie wliczają się do niego osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19). Koncerty będą mogły odbywać się wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Organizatorzy udostępnią uczestnikom do zajęcia co drugie miejsce siedzące, łącznie 50 proc. wszystkich. Jeśli nie ma miejsc siedzących, widzowie będą musieli zachowywać 1,5 m odstępu między sobą. Konieczne będzie także zakrywanie ust i nosa maseczką. Warto pamiętać, że podczas podobnych wydarzeń nie będzie można spożywać napojów i posiłków.

Możliwe będą również koncerty i widowiska odbywające się w pomieszczeniach, z takim samym limitem i na podobnych zasadach, co w przypadku plenerowych wydarzeń. Tu również przewidziana do zajęcia będzie połowa wszystkich miejsc na widowni, a jeśli nie będzie miejsc siedzących, uczestnicy są zobowiązani do zachowania 1,5 m dystansu społecznego. W lokalu będzie mogła przebywać 1 osoba na m2.