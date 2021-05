Pogoda na Boże Ciało. Czy długi weekend będzie ciepły? IMGW nie ma dobrych wieści

Zobacz wideo Choć tego nie zauważamy, doba ciągle się wydłuża

Przełom maja i czerwca upływa pod znakiem niezbyt wysokich temperatur. W Boże Ciało pogoda może nieznacznie się poprawić, choć nie należy oczekiwać upałów.

"Od czwartku już niemal w całym kraju (temperatura - red.) powinna przekraczać 18 stopni, a gdzieniegdzie nawet 22 stopnie, Do końca tego tygodnia upałów jednak nie widać" - informuje IMGW.

3 czerwca synoptycy przewidują zachmurzenie, a miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna będzie wynosić od 6 stopni Celsjusza na Podhalu do 12 stopni Celsjusza nad morzem. Przewidywana temperatura maksymalna to od 18 do 22 stopni. Najchłodniej będzie na Podhalu i Półwyspie Helskim, tam termometry pokażą około 15 stopni, mogą wystąpić opady deszczu. Według IMGW wiatr ma być słaby i umiarkowany.

Kolejne dni, czyli piątek, sobota i niedziela będą nieco cieplejsze. Spowoduje do ciepłe i wilgotne powietrze, które dotrze do Polski ze wschodu. Oprócz wyższych temperatur synoptycy przewidują też gwałtowne burze.

Najzimniej wciąż będzie nad morzem, gdzie termometry pokażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Cieplej będzie w centralnej Polsce, gdzie w piątek synoptycy przewidują 23 stopnie w piątek, a w sobotę i niedzielę nawet 25 stopni Celsjusza. Natomiast prawdziwe ocieplenie i fala upałów ma nadejść ok. 7 czerwca i przynieść nawet 27 stopni.