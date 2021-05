Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek został zapytany w niedzielnym wywiadzie dla Polskiego Radia o wypłacanie odpraw tym dziennikarzom Polska Press, którzy decydują się na odejście z redakcji za porozumieniem stron.

- To nie są publiczne pieniądze, to my wpłacamy do 36 miliardów złotych danin do państwa polskiego, co roku. Jesteśmy spółką wolnorynkową, 40 proc. mamy przychodów z rynku polskiego, 60 proc. z rynków zewnętrznych - przekonywał Obajtek.

Jak dodał, ludzie opowiadają w tej kwestii kłamliwe rzeczy. - To nie są publiczne pieniądze, jeszcze raz podkreślam - mówił.

Daniel Obajtek zaznaczył, że "nikt nie został wyrzucony, ci ludzie mogli się zgodzić, a nie musieli się zgodzić". - Oczywiście, że były odprawy. Nikt nikogo nie zmusza do wzięcia odprawy. Mógł ktoś powiedzieć: "nie, nie zgadzam się, chcę dalej pracować". Czy słyszała pani, by ktoś został brutalnie wyrzucony? No nie - stwierdził.

- Nie wymieniliśmy dziennikarzy, myślimy wręcz, by ich wzmocnić odpowiednimi warunkami pracy i płacy. Nie zmienia się linia redakcyjna, dalej chcemy docierać do społeczeństwa, chcemy, żeby było jak najwięcej informacji regionalnych - przekonywał.

Prezes PKN Orlen zaznaczał również, że ważna jest dla niego "wolność słowa". - Nawet [w dziennikach Polska Press - red.] były przedruki z różnych napastliwych ataków na moją osobę, jakoś to tolerowałem - powiedział.

Przejęcie Polska Press przez Orlen

W kwietniu w zarządzie Polska Press znalazła się prawicowa dziennikarka Dorota Kania. Swoją karierę rozpoczynała w Radiu Plus, "Życiu Warszawy", "Gazecie Polskiej", "Wprost" oraz TVP. W 2017 roku została redaktorką naczelną Telewizji Republika, zarządzała także krajowym działem "Gazety Polskiej Codziennie". W maju na czele spółki stanął Tomasz Przybek, w przeszłości m.in. członek rady nadzorczej Ruchu i prezes spółki Fratria (wydawca tygodnika "Sieci").

Ani Kania, ani Przybek nie figurują jednak w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z danych dostępnych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w KRS w rubryce "prezes zarządu" wpisana jest Jolanta Stanek. Członkami zarządu w KRS są natomiast Paweł Fąfara, Krzysztof Świąder i Magdalena Chudzikiewicz.

W marcu grupa wydawnicza Polska Press formalnie stała się własnością PKN Orlen. Ofertę kupna wydawnictwa - jednej z największych grup wydawniczych w naszym kraju - Orlen złożył jego właścicielowi - niemieckiemu holdingowi Verlagsgruppe Passau - 7 grudnia ubiegłego roku, zawierając z nim umowę przedwstępną.

W kwietniu Sąd uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i wstrzymał decyzję prezesa UOKiK zezwalającą na połączenie koncernów Orlen i Polska Press, jednak prezes Orlenu Daniel Obajtek twierdzi, że ta decyzja nie ma wpływu na przejęcie spółki.

Polska Press. Zmiany redaktorów naczelnych

W czwartek media obiegła informacja o tym, że Wojciech Wybranowski, obecnie publicysta TVP Info, zostanie nowym redaktorem naczelnym "Głosu Wielkopolskiego" należącego do Polska Press. Wcześniej przez 14 lat gazetą kierował Adam Pawłowski.

W kwietniu redaktorem naczelnym "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego" został Wojciech Mucha, wieloletni publicysta "Gazety Polskiej". Zastąpił na tym stanowisku Jerzego Sułowskiego. "Dziennikiem Zachodnim" zaczął z kolei kierować Grzegorz Gajda, od 2004 r. związany z oddziałem TVP w Katowicach. Z redakcją pożegnał się wieloletni naczelny Marek Twaróg.

"Gazetą Codzienną Nowiny" kieruje Arkadiusz Rogowski, który zastąpił Stanisława Sowę. Wcześniej Rogowski był przez kilka lat związany m.in. z rzeszowskim oddziałem Telewizji Polskiej.

W czerwcu miejsce Tomasza Pietraszaka, redaktora naczelnego "Gazety Pomorskiej", "Expresu Bydgoskiego" oraz "Nowości Dziennika Toruńskiego" zajmie Marcin Habel, od dwóch lat szef portalu bydgoszcz.tvp.pl. W latach 2007-2019 był naczelnikiem Wydziału w Departamencie Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Współpracował też z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Funkcję redaktora naczelnego miesięcznika "Nasza Historia" pełni obecnie Tadeusz Płużański, prawicowy publicysta, historyk. W latach 2017-2018 był szefem redakcji reportażu i publicystyki w TVP Info, później związał się z TVP Historia. W przeszłości publikował m.in. w "Najwyższym Czasie!", "Uważam Rze", "Do Rzeczy", "Gazecie Polskiej Codziennie" i "Gazecie Polskiej".

Gazetą "Polska Metropolia Warszawska" od stycznia kieruje Wojciech Rogacin, współtwórca dziennika. Jest związany z Polska Press od 2006 r., od kilku lat pełnił funkcję szefa Agencji Informacyjnej Polska Press. Dotychczasowy redaktor naczelny Paweł Siennicki odszedł z wydawnictwa.

To jednak niejedyne zmiany. Z wydawnictwem pożegnali się też inni dziennikarze - na początku maja swoje odejście ogłosił Janusz Szymonik, zastępca redaktora naczelnego "Dziennika Zachodniego". Z gazetą rozstała się również m.in. wiceszefowa newsroomu Katarzyna Pachelska i szef oddziału Śląsk Tomasz Szymczyk.

Z "Nowin" odeszła Katarzyna Mularz, która odpowiadała m.in. za rozwój multimediów. W ostatnich miesiącach z redakcjami rozstawali się również dziennikarze "Głosu Wielkopolski", "Dziennika Bałtyckiego" i "Kuriera Lubelskiego". Z Polska Press odeszli także m.in. prezes poznańskiego oddziału spółki Marek Rodwald oraz prezeska lubelskiego oddziału Joanna Parczyńska.